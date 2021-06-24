Обязательная вакцинация чиновников объявлена в Волгоградской области

24 июня 2021, 15:01

Губернатор Волгоградской области заявил сегодня об ограничении массовых мероприятий и необходимости вакцинации от коронавируса для чиновников. Также власти региона рассматривают возможность обязательной вакцинации для сотрудников сферы услуг.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая власти Волгоградской области рекомендовали главным врачам региональных медучреждений не допускать к работе сотрудников без иммунитета к коронавирусу. 12 июня существующие ограничения были смягчены - было разрешено открыть детские развлекательные центры при условии ограниченной наполняемости, а заведениям общепита позволили принимать посетителей в ночное время.

Стопроцентную вакцинацию работников органов исполнительной власти и подведомственных им организаций поручил обеспечить в ходе сегодняшнего заседания оперштаба губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Данное требование не распространяется на сотрудников с антителами к коронавирусу и медицинскими противопоказаниями, сообщила "Высота 102".

Роспотребнадзор совместно с облздравом и оперштабом должны также проработать меры по обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг и по контролю за теми, кто приезжает в Волгоградскую область из стран или регионов с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, сообщило издание.

В регионе усиливается контроль за соблюдением масочного режима, принято решение "максимально ограничить проведение массовых мероприятий", а при проведении таких мероприятий руководствоваться требованиями Роспотребнадзора и решениями оперативного штаба Волгоградской области, проинформировало сегодня V1.

Число коек для пациентов с COVID-19 будет увеличено – губернатор поручил оперативно развернуть 1000 коек: 500 из них – уже до конца текущей недели, еще 500 коек – в течение следующей недели, сообщила "Волгоградская правда".

Необходимость ужесточения ограничений Бочаров пояснил тем, что в Волгоградской области отмечен рост числа пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, также выросла заболеваемость среди волгоградцев в возрасте от 18 до 49 лет, проинформировало издание.

За последние сутки в Волгоградской области зафиксировано 112 случаев заражения коронавирусом, семь пациентов скончалось. С начала пандемии коронавирус выявлен у 61 998 человек, из них 1478 умерли, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".