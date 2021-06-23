Хамзат Осканов. Фото с личной страницы в Facebook https://www.facebook.com/photo?fbid=533650244287009&set=a.111513726500665

23 июня 2021, 22:40

Хамзат Осканов

Решил гуманитарную проблему - организовал сбор пожертвований и оперативную покупку необходимых средств защиты для врачей в период пандемии

Деятельность в 2020 году

30 марта в Ингушетии был введен режим самоизоляции и в этот же день благотворительный фонд «Тешам» после обращения медсестер и врачей 1 объявил экстренный сбор денег на приобретение средств индивидуальной защиты для медработников, волонтеров и добровольцев, находящихся в зоне риска, с целью предотвратить проблемы с обеспеченностью медиков необходимым инвентарем 2.

Координатор программ фонда Хамзат Осканов привлек блогеров для распространения информации об акции и сам занимался оперативной закупкой необходимого. По словам Хамзата, жители Ингушетии были очень активны, и к утру удалось собрать 150-160 тысяч рублей. Все деньги были перечислены «обычными физлицами, наиболее частые суммы перевода составляли от 100 до 2000 рублей».

Уже на следующий день  первая партия помощи врачам поступила в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани 3. Главный врач больницы Лидия Ахильгова поблагодарила  всех, кто поучаствовал в сборе средств и отметила важность поддержки, которую врачи получают от общества в тяжелый период борьбы с пандемией 4.

В результате за время режима самоизоляции командой фонда были закуплены на сумму 747 600 рублей и переданы врачам Ингушетии: 205 защитных костюмов, 410 респираторов, 25 пар очков, 5 термометров, дезинфицирующие средства, перчатки и маски 5.

Биография

Осканов Хамзат Асланбекович родился в 1988 году в Казахской АССР. 

В возрасте 10 лет переехал с родителями в Ингушетию. Окончил школу-гимназию в городе Карабулак 6.

Окончил Назрановский филиал Современной гуманитарной академии (экономический факультет).

Живет в Карабулаке.

Профессиональная и общественная деятельность

Работал продавцом, чернорабочим на кирпичном заводе, выполнял отделочные работы.

Начал заниматься благотворительной деятельностью с 2011 года 7.

Участник  всекавказского молодежного форума «Машук-2012» 8.

Координатор программ  благотворительного фонда «Тешам» («Доверие») 9, в основном оказывающего помощь малоимущим семьям 10. Занимается в том числе программами реабилитационной помощи для наркозависимых, обеспечения нуждающихся лекарственными препаратами, проектом по трудоустройству безработных. 

Принимал участие  во встрече экспертного клуба «КавказPro» на тему «Роль общественных институтов в профилактике и реабилитации наркозависимых» 11.

Примечания

  1. Ингушетия: в ожидании вспышки коронавируса // Кавказ.Реалии, 3 апреля 2020 года
  2. https://www.facebook.com/fondtesham/photos/a.609978585686570/3953349914682737/
  3. https://www.facebook.com/fondtesham/posts/3955770974440631
  4. https://www.facebook.com/fondtesham/posts/3956115841072811
  5. https://www.facebook.com/fondtesham/posts/4165882043429522
  6. https://www.facebook.com/profile.php?id=100029261147065&sk=about
  7. Искренность в мыслях и поступках // интернет-газета Ингушетия, 22 сентября 2016 года
  8. Список участников форума Машук 2012 из Ингушетии // Беzформата, https://magas.bezformata.com/listnews/foruma-mashuk-2012-iz-ingushetii/5107987/
  9. О фонде «Тешам» -  https://fondtesham.ru/about/
  10. Помощь и поддержка, независимо от кризиса // интернет-газета Ингушетия, 6 мая 2016 года
  11. Роль общественных институтов в профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых // Экспертный клуб "КавказPro" - http://kavkazpro.club/2020/1017/

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