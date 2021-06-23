23 июня 2021, 22:40

Решил гуманитарную проблему - организовал сбор пожертвований и оперативную покупку необходимых средств защиты для врачей в период пандемии

Деятельность в 2020 году

30 марта в Ингушетии был введен режим самоизоляции и в этот же день благотворительный фонд «Тешам» после обращения медсестер и врачей объявил экстренный сбор денег на приобретение средств индивидуальной защиты для медработников, волонтеров и добровольцев, находящихся в зоне риска, с целью предотвратить проблемы с обеспеченностью медиков необходимым инвентарем .

Координатор программ фонда Хамзат Осканов привлек блогеров для распространения информации об акции и сам занимался оперативной закупкой необходимого. По словам Хамзата, жители Ингушетии были очень активны, и к утру удалось собрать 150-160 тысяч рублей. Все деньги были перечислены «обычными физлицами, наиболее частые суммы перевода составляли от 100 до 2000 рублей».

Уже на следующий день первая партия помощи врачам поступила в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани . Главный врач больницы Лидия Ахильгова поблагодарила всех, кто поучаствовал в сборе средств и отметила важность поддержки, которую врачи получают от общества в тяжелый период борьбы с пандемией .

В результате за время режима самоизоляции командой фонда были закуплены на сумму 747 600 рублей и переданы врачам Ингушетии: 205 защитных костюмов, 410 респираторов, 25 пар очков, 5 термометров, дезинфицирующие средства, перчатки и маски .

Биография

Осканов Хамзат Асланбекович родился в 1988 году в Казахской АССР.

В возрасте 10 лет переехал с родителями в Ингушетию. Окончил школу-гимназию в городе Карабулак .

Окончил Назрановский филиал Современной гуманитарной академии (экономический факультет).

Живет в Карабулаке.

Профессиональная и общественная деятельность

Работал продавцом, чернорабочим на кирпичном заводе, выполнял отделочные работы.

Начал заниматься благотворительной деятельностью с 2011 года .

Участник всекавказского молодежного форума «Машук-2012» .

Координатор программ благотворительного фонда «Тешам» («Доверие») , в основном оказывающего помощь малоимущим семьям . Занимается в том числе программами реабилитационной помощи для наркозависимых, обеспечения нуждающихся лекарственными препаратами, проектом по трудоустройству безработных.

Принимал участие во встрече экспертного клуба «КавказPro» на тему «Роль общественных институтов в профилактике и реабилитации наркозависимых» .

Примечания