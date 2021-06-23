23 июня 2021, 22:40
Хамзат Осканов
Решил гуманитарную проблему - организовал сбор пожертвований и оперативную покупку необходимых средств защиты для врачей в период пандемии
Деятельность в 2020 году
30 марта в Ингушетии был введен режим самоизоляции и в этот же день благотворительный фонд «Тешам» после обращения медсестер и врачей 1 объявил экстренный сбор денег на приобретение средств индивидуальной защиты для медработников, волонтеров и добровольцев, находящихся в зоне риска, с целью предотвратить проблемы с обеспеченностью медиков необходимым инвентарем 2.
Координатор программ фонда Хамзат Осканов привлек блогеров для распространения информации об акции и сам занимался оперативной закупкой необходимого. По словам Хамзата, жители Ингушетии были очень активны, и к утру удалось собрать 150-160 тысяч рублей. Все деньги были перечислены «обычными физлицами, наиболее частые суммы перевода составляли от 100 до 2000 рублей».
Уже на следующий день первая партия помощи врачам поступила в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани 3. Главный врач больницы Лидия Ахильгова поблагодарила всех, кто поучаствовал в сборе средств и отметила важность поддержки, которую врачи получают от общества в тяжелый период борьбы с пандемией 4.
В результате за время режима самоизоляции командой фонда были закуплены на сумму 747 600 рублей и переданы врачам Ингушетии: 205 защитных костюмов, 410 респираторов, 25 пар очков, 5 термометров, дезинфицирующие средства, перчатки и маски 5.
Биография
Осканов Хамзат Асланбекович родился в 1988 году в Казахской АССР.
В возрасте 10 лет переехал с родителями в Ингушетию. Окончил школу-гимназию в городе Карабулак 6.
Окончил Назрановский филиал Современной гуманитарной академии (экономический факультет).
Живет в Карабулаке.
Профессиональная и общественная деятельность
Работал продавцом, чернорабочим на кирпичном заводе, выполнял отделочные работы.
Начал заниматься благотворительной деятельностью с 2011 года 7.
Участник всекавказского молодежного форума «Машук-2012» 8.
Координатор программ благотворительного фонда «Тешам» («Доверие») 9, в основном оказывающего помощь малоимущим семьям 10. Занимается в том числе программами реабилитационной помощи для наркозависимых, обеспечения нуждающихся лекарственными препаратами, проектом по трудоустройству безработных.
Принимал участие во встрече экспертного клуба «КавказPro» на тему «Роль общественных институтов в профилактике и реабилитации наркозависимых» 11.
Примечания
- Ингушетия: в ожидании вспышки коронавируса // Кавказ.Реалии, 3 апреля 2020 года
- https://www.facebook.com/fondtesham/photos/a.609978585686570/3953349914682737/
- https://www.facebook.com/fondtesham/posts/3955770974440631
- https://www.facebook.com/fondtesham/posts/3956115841072811
- https://www.facebook.com/fondtesham/posts/4165882043429522
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100029261147065&sk=about
- Искренность в мыслях и поступках // интернет-газета Ингушетия, 22 сентября 2016 года
- Список участников форума Машук 2012 из Ингушетии // Беzформата, https://magas.bezformata.com/listnews/foruma-mashuk-2012-iz-ingushetii/5107987/
- О фонде «Тешам» - https://fondtesham.ru/about/
- Помощь и поддержка, независимо от кризиса // интернет-газета Ингушетия, 6 мая 2016 года
- Роль общественных институтов в профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых // Экспертный клуб "КавказPro" - http://kavkazpro.club/2020/1017/