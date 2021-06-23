Марат Цагараев. Фото с личной страницы Facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1004588313031473&set=t.100004409404239&type=3

23 июня 2021, 22:37

Марат Цагараев

Решил общественно важную проблему ─ добился приостановки работ, грозивших уничтожению памятника федерального значения

Деятельность в 2020 году

12 февраля на своей странице в Facebook Марат Цагараев опубликовал пост о строительстве автодороги по территории Зильгинского городища 1. На размещенных фотографиях и видео можно было наблюдать работающую технику и следы вскрытия аланских катакомб. Автор напомнил, что данный объект уже не в первый раз подвергается риску полного уничтожения, несмотря на статус памятника федерального значения.

Зильгинское городище, расположенное в окрестностях Беслана  – памятник федерального значения. В соответствии с указом президента РФ, с 1995 года он состоит на государственной охране. Культурные слои сармато-аланского городища датируются II-IV веками нашей эры. Объект был частично изучен, в 1980-годы на нем уже проходили раскопки. Экспонаты из городища выставлены в музеях Северной Осетии.

20 февраля на платформе Change.org Цагараев создал петицию главе Северной Осетии с требованием остановить разрушение памятников аланской истории и археологии. 22 февраля опубликовал новые фото с «дороги на костях», свидетельствующие о разрушительном воздействии работ на объект: кости таза, голени, костяшки пальцев рук и ног валяются на земле вперемешку с черепками аланской посуды и костями животных 2.

В конце месяца реконструкция дороги была приостановлена, а заказчику было вынесено предписание провести работы по сохранению археологического наследия. На 29 февраля петиция собрала 1 287 подписей.

На объекте начались необходимые по закону археологические работы, итоги которых были подведены в декабре 2020 года – было найдено более 150 артефактов.

Биография

Цагараев Марат Асланбекович родился в 1973 году.

В 1995 году окончил  Горский государственный аграрный университет 3.

В 2001 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы (г. Ростов-на-Дону).

Живет во Владикавказе.

Женат.

Профессиональная и общественная деятельность

С 1997 по 2018 г.г – работал в комитете по делам молодежи республики Северная Осетия-Алания.

С 2018 года – председатель правления Национального историко-этнографического общества Алании "Уасамонга".

Кандидат политических наук 4.

Примечания

  1. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1509485909208375&id=100004409404239
  2. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1519160081574291&id=100004409404239
  3. https://www.facebook.com/profile.php?id=100004409404239&sk=about_work_and_education
  4. Диссертация в Президентской библиотеке - https://www.prlib.ru/item/391550

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 июня 2021, 02:40

25 июня 2021, 01:42

25 июня 2021, 00:43

  • Мор рыбы в красносулинском пруду обеспокоил местных жителей

    В пруду в поселке ГРЭС в Красном Сулине массово гибнет рыба, а вода из него попадает в Вербенское водохранилище, на берегах которого много баз отдыха, сообщил местный житель. В пруд попали ядовитые вещества, которые навредили экосистеме водоёма, предположил экоактивист Александр Бондаренко.

24 июня 2021, 23:44

  • Гособвинитель запросил условный срок для Ольги Гануши

    Прокурор потребовал в суде назначить три года лишения свободы условно верующей из Ростова-на-Дону Ольге Гануше, обвиняемой в причастности к экстремистской организации Свидетели Иеговы*. Защита попросила оправдать верующую.

24 июня 2021, 23:31

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи