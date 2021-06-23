23 июня 2021, 22:37

Решил общественно важную проблему ─ добился приостановки работ, грозивших уничтожению памятника федерального значения

Деятельность в 2020 году

12 февраля на своей странице в Facebook Марат Цагараев опубликовал пост о строительстве автодороги по территории Зильгинского городища . На размещенных фотографиях и видео можно было наблюдать работающую технику и следы вскрытия аланских катакомб. Автор напомнил, что данный объект уже не в первый раз подвергается риску полного уничтожения, несмотря на статус памятника федерального значения.

Зильгинское городище, расположенное в окрестностях Беслана – памятник федерального значения. В соответствии с указом президента РФ, с 1995 года он состоит на государственной охране. Культурные слои сармато-аланского городища датируются II-IV веками нашей эры. Объект был частично изучен, в 1980-годы на нем уже проходили раскопки. Экспонаты из городища выставлены в музеях Северной Осетии.

20 февраля на платформе Change.org Цагараев создал петицию главе Северной Осетии с требованием остановить разрушение памятников аланской истории и археологии. 22 февраля опубликовал новые фото с «дороги на костях», свидетельствующие о разрушительном воздействии работ на объект: кости таза, голени, костяшки пальцев рук и ног валяются на земле вперемешку с черепками аланской посуды и костями животных .

В конце месяца реконструкция дороги была приостановлена, а заказчику было вынесено предписание провести работы по сохранению археологического наследия. На 29 февраля петиция собрала 1 287 подписей.

На объекте начались необходимые по закону археологические работы, итоги которых были подведены в декабре 2020 года – было найдено более 150 артефактов.

Биография

Цагараев Марат Асланбекович родился в 1973 году.

В 1995 году окончил Горский государственный аграрный университет .

В 2001 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы (г. Ростов-на-Дону).

Живет во Владикавказе.

Женат.

Профессиональная и общественная деятельность

С 1997 по 2018 г.г – работал в комитете по делам молодежи республики Северная Осетия-Алания.

С 2018 года – председатель правления Национального историко-этнографического общества Алании "Уасамонга".

Кандидат политических наук .

Примечания