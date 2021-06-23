23 июня 2021, 22:37
Марат Цагараев
Решил общественно важную проблему ─ добился приостановки работ, грозивших уничтожению памятника федерального значения
Деятельность в 2020 году
12 февраля на своей странице в Facebook Марат Цагараев опубликовал пост о строительстве автодороги по территории Зильгинского городища 1. На размещенных фотографиях и видео можно было наблюдать работающую технику и следы вскрытия аланских катакомб. Автор напомнил, что данный объект уже не в первый раз подвергается риску полного уничтожения, несмотря на статус памятника федерального значения.
Зильгинское городище, расположенное в окрестностях Беслана – памятник федерального значения. В соответствии с указом президента РФ, с 1995 года он состоит на государственной охране. Культурные слои сармато-аланского городища датируются II-IV веками нашей эры. Объект был частично изучен, в 1980-годы на нем уже проходили раскопки. Экспонаты из городища выставлены в музеях Северной Осетии.
20 февраля на платформе Change.org Цагараев создал петицию главе Северной Осетии с требованием остановить разрушение памятников аланской истории и археологии. 22 февраля опубликовал новые фото с «дороги на костях», свидетельствующие о разрушительном воздействии работ на объект: кости таза, голени, костяшки пальцев рук и ног валяются на земле вперемешку с черепками аланской посуды и костями животных 2.
В конце месяца реконструкция дороги была приостановлена, а заказчику было вынесено предписание провести работы по сохранению археологического наследия. На 29 февраля петиция собрала 1 287 подписей.
На объекте начались необходимые по закону археологические работы, итоги которых были подведены в декабре 2020 года – было найдено более 150 артефактов.
Биография
Цагараев Марат Асланбекович родился в 1973 году.
В 1995 году окончил Горский государственный аграрный университет 3.
В 2001 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы (г. Ростов-на-Дону).
Живет во Владикавказе.
Женат.
Профессиональная и общественная деятельность
С 1997 по 2018 г.г – работал в комитете по делам молодежи республики Северная Осетия-Алания.
С 2018 года – председатель правления Национального историко-этнографического общества Алании "Уасамонга".
Кандидат политических наук 4.
Примечания
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1509485909208375&id=100004409404239
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1519160081574291&id=100004409404239
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100004409404239&sk=about_work_and_education
- Диссертация в Президентской библиотеке - https://www.prlib.ru/item/391550