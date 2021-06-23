Фермеры Волгоградской области связали рост цен на овощи с отъездом мигрантов

23 июня 2021, 15:16

В Волгограде резко подорожали морковь и свекла, пожаловались горожане. Местные фермеры объяснили рост цен сокращением производства на фоне нехватки рабочих рук, поскольку трудовым мигрантам из Средней Азии слишком дорого лететь в Россию самолетом.

Из-за оттока мигрантов некому работать на полях, заявила корреспонденту "Кавказского узла" фермер из Среднеахтубинского района Елена Тупикова, которая занимается выращиванием овощей. "Людей нет, горожане большого энтузиазма не выражают. Потому что работа достаточно тяжелая – то жарко, то холодно. Если выйдут на один день, на следующий день не выходят - а растения ждать не могут, пока горожане раскачаются. Не хотят работать - считают, что это тяжелый труд", - подчеркнула она.

Елена Тупикова посетовала, что горожане хотят за свою работу "сумасшедших денег". "Это накладывается на себестоимость продукции, поэтому продукция очень дорогая. Горожане требуют минимум две тысячи [рублей] за восьмичасовой рабочий день, причем не вырабатывают то, что должны - не хотят. Обычно я плачу за работу 1000 в день. Растения очень чувствительны к отношению – как работают, такой и урожай. Площади очень сильно уменьшили", - указала фермер.

По словам Тупиковой, мигранты уехали еще осенью 2020 года. "Закончился сельскохозяйственный сезон – люди уехали домой. Это были в основном граждане Узбекистана, Таджикистана. Сейчас, чтобы им приехать на территорию РФ на самолете, билет в среднем стоит 50-60 тысяч, еще раньше стоил 80 тысяч. Из-за того, что граница с Казахстаном у России закрыта, прилететь можно только самолетом. Говорят, что вроде бы договорились пустить поезд, но там столько нюансов. Сейчас у меня 12 мигрантов, но это ни о чем", - посетовала Тупикова.

Она пояснила, что покупку билетов и прочие расходы ранее брал на себя работодатель.Если не пустят иностранцев на территорию РФ поездом, будет крах. На самолете – это нереально. Кроме платы за билеты человека еще нужно оформить – это минимум 35 тысяч, плюс налоги, патент. Все это платит работодатель. Мигранты очень трудоспособны, легко переносят нашу жару - нашим сразу жарко становится, у нас люди просто не приучены к физическому труду", - указала Елена Тупикова.

Фермер прогнозирует дефицит и резкое подорожание многих овощей

Проблемы с рабочими привели к повышению цен. "Свекла сейчас 180 рублей в магазинах, морковка – 120. Это только начало. Это связано с тем, что посажены очень маленькие объемы. Поздняя продукция закончилась, раняя только начинается, она имеет очень высокую цену. Подорожала не только рабочая сила, подрожали семена и удобрения, вода и энергоносители", - уточнила Тупикова. По ее мнению, повышение цен связано и с политикой торговых сетей. "Средняя цена капусты у фермеров – 22-25 рублей, на прилавке она стоит 40", - отметила она.

Фермер прогнозирует дальнейшее уменьшение объемов сельскохозяйственного производства. "Мы забудем, что такое болгарский перец, томат, баклажаны, кабачки. Их не будут выращивать, потому что это требует очень много ручного труда. Они будут стоить очень дорого, потому что будут выращиваться в очень маленьких объемах и не будут покрывать потребности рынка. Нужно держать большое количество людей, чтобы они успевали собирать - сборы должны быть ежедневными", - подчеркнула Тупикова.

Елена Тупикова выращивает овощи на 90 гектарах. "На этой земле выращиваем ранние овощи, рассадные - процесс очень трудозатратный. Такие овощи, как лук или морковь, высеваются техникой - у нас так никак нельзя, у нас ручная посадка. Это ранняя продукция, которая выращивается с января, а то и с декабря месяца рассада растет. Например, в январе мы сеем семечку, а в конце апреля – начале мая высаживаем. Вручную все выращивается в теплицах. Потом вручную все высаживается. Прополка, ручная уборка. Это перцы, кабачки, огурцы, томаты, капуста, баклажаны. Там и черри, которые нельзя убирать механизированно. Мы поставляем продукцию для свежего потребления, не для переработки", - уточнила Тупикова.

Она отметила, что для разных фермерских хозяйств необходимо разное количество рабочих. "Самый трудозатратный процесс – выращивание огурца, там уборка каждый день, нужно много людей. Если томаты, то тоже – там с августа начинается ручная уборка, для переработки возможна механизированная уборка, но это нерентабельно. Для тех, кто выращивает лук или морковь, как правило, масса рабочих нужна в сентябре-октябре, когда начинается массовая уборка. Как правило, такая продукция убирается механизированно. Таким хозяйствам легче, они не так сильно пострадали от нехватки рабочих рук. И тем не менее, в таких хозяйствах много рабочих работало на технике, они обучаемые и знали свою работу - работали на комбайнах, тракторах. Мигранты - это самые трудоспособные люди, в отличие от горожан, которые стесняются и брезгуют работой. А в сельском бизнесе грязная работа", - указала Тупикова, посетовав, что сельский труд считается непрестижным.

Фермер призвал Минсельхоз организовать перевозку рабочих из Средней Азии

Фермер из Городищенского района Аркадий Дудов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что по сравнению с 2020 годом сократил площади под выращивание овощей в шесть раз - теперь обрабатываются лишь 18 гектаров. Профилирующие культуры в его хозяйстве – лук и морковь. Выращивание овощей требует ручной работы, а рабочих рук сейчас не хватает, посетовал фермер.

Сокращение площадей повлекло весомые убытки. "У нас трехполье - мы готовим поле два года. Культивируем, проводим планировку местности. Осенью вносим удобрения - на 1 гектар идет около 20-27 тысяч рублей только удобрений. А навоз вносят вообще за два года до этого, это тоже затраты. В гектар мы внесли порядка 40-50 тысяч рублей, а в этом году я не стал сажать на этой земле. Конечно, это прямые убытки, плюс недополученная прибыль. Я бы вырастил, например, 1000 тонн - но как я ее уберу, если знаю, что людей не будет?" - посетовал фермер.

В 2020 году в хозяйстве работало 17 мигрантов. В этом году фермер купил билеты по 1200 долларов на самолет только четырем мигрантам. "Раньше мы оформляли мигрантов за 18 тысяч рублей. Сейчас эта отрасль монополизировалась, и мы оформляем их за 32-37 тысячи рублей. Отчего-то бумажки за оформление поднялись в цене в два раза. Мигранты - профильные специалисты: работают трактористами, поливают. Наши тоже хорошо работают, но под "нашими" мы понимаем людей, которых привозят работать на один день. Это разнорабочие - ответственности у них нет, профнавыков тоже. Если бы они каждый день выходили на работу, и знали, что в конце года будет премия, они бы тоже хорошо работали. Мигранты же закреплены за рабочим местом. Я могу каждый день прийти и посмотреть, как они работают", - отметил Дудов.

Он также указал на рост запросов местных жителей относительно зарплаты. "В 2020 году на работу приезжали наши граждане, я платил им ежедневно 700 рублей, в позапрошлом – где-то 550. В этом году меньше, чем за 1500-2000 рублей в день, они не хотят работать. Плюс селитра стоила 13 тысяч, сейчас 22 тысячи. Сильно подорожали агрегаты. Дискатор стоил 600 тысяч рублей, а сейчас полтора миллиона. Поэтому быть фермером – это хорошо, но проще и выгоднее быть каким-нибудь перекупщиком", - посетовал фермер.

Инициатива Минсельхоза ввозить рабочих-мигрантов на чартерных поездах или самолетах помогла бы решить вопрос с нехваткой рабочих рук, считает Дудов. "Если министерство туризма смогло помочь Турции привозить наших туристов в Турцию, то почему нет возможности сделать чартеры из Таджикистана и Узбекистана?", - сказал он.

Минсельхоз совместно с РЖД рассматривает вопрос ввоза мигрантов для сезонных работ чартерными поездами, сообщил 18 июня "Коммерсант". При этом часть мигрантов из Средней Азии, въехавших в Россию ранее, до сих пор пытается вернуться. В конце мая российские власти организовали отправку очередной группы мигрантов из Волжского.

Аркадий Дудов сообщил, что зимой продавал морковь по 26 рублей за килограмм - сравнительно дешево, поскольку ему негде ее хранить. "А соседи продали ближе к 40 рублям, когда еще на улице было холодно. Ближе к маю соседи, у которых есть холодильники, продавали морковь на уровне 80-100 рублей. Этого бы не случилось, если бы банки давали сельскому хозяйству целевые кредиты на уровне европейских, под 2% годовых, именно для строительства хранилищ", - считает Аркадий Дудов.

Он считает, что вслед за морковью подорожают и другие овощи. "Морковь – это только первый звоночек. Скоро не будет доступных по цене и остальных культур", - сказал фермер.

Фермер раскритиковал политику властей

Отток мигрантов, нехватка сельхозрабочих – только одна из причин сокращения площадей, указал фермер. "Сокращению численности российских рабочих способствует необьяснимая деятельность руководства области и района в отношении сельского населения. Условия жизни плохие, ПТУ закрыли, найти работу с образованием менеджера невозможно - вот молодежь и уезжает. На селе людям нужно держать скотину. Если на селе нет своего молока, своего поросенка, там не будут стремиться создать новую семью, родить детей. Люди не могут жить на селе без подсобного хозяйства, а у нас сначала запретили подворовый убой, а потом вообще запретили держать скотину. Население начало сокращаться еще и по этой, социальной, причине", - подчеркнул Дудов.

Он пожаловался на рост цен на семена и, наряду с этим, отсутствие поддержки местного производства семян. "У меня свое семенное производство. Я седьмой год бьюсь об стены игнора этой проблемы со стороны администрации района. Почему то выгоднее платить за семена немцам и голладцам, чем своего фермера поддержать. Россельхозбанк не дает фермерам кредиты под обещанные правительством льготные проценты - и это банк, который имеет преференции от Центрального банка РФ именно за сельхозпрограммы. Зачем тогда такой банк? Никто ни разу мне не помог - наоборот, сплошные проверки, постоянные придирки со стороны руководства района. Мне иногда кажется, немцы или голландцы, которые жиреют от монопольной торговли семенами в России, просто "проплатили" кого-то, чтобы мой бизнес кошмарили и страна не получила своих семян", - предположил фермер.

Дудов добавил, что пытается вырастить чистую линию семян озимого лука. "Зто ранний лук - чтобы наши люди не платили за египетский лук. Что, египтяне лучше нас? Египтяне на маленькой территории страны выращивают 3,5 миллиона тонн лука, Россия на всей своей территории выращивает всего лишь 2 миллиона. В советское время Городищенский район выращивал 92% всего российского лука. За что меня тиранят? За то, что я выращиваю свои семена. Если бы были свои семена, мы бы каждый год не ездили за ними за границу - деньги бы оставались в России. Уровень продовольственной безопасности значительно бы вырос", - подчеркнул фермер.

Он считает, что при ином подходе властей можно было бы значительно увеличить и объемы производства моркови. "Дело выращивания моркови имеет много факторов. Самый главный фактор – это ранний полив. Нужен планомерный подход к капельному орошению. Мы готовы накормить морковью и Европу, и тех, кто нам ее поставляет – израильтянам будем поставлять. Для этого нам нужно, чтобы у нас в оросительном канале уже в марте для этого была вода. Но у нас этого нет - мы зависимы от Облмедиоводхоза, руководство которого находится в Ростове, поэтому постоянно требуется вмешательство нашего Минсельхоза", - пояснил Аркадий Дудов.

Свекла и морковь есть не во всех магазинах Волгограда

Сегодня в сетевом магазине "Лента" в Дзержинском районе Волгограда на прилавке оставалось несколько килограммов моркови по 122 рубля за килограмм. Свеклу нового урожая продавали по 109 рублей, но такая цена действует при покупке не более пяти килограммов, обычная цена – 168 рублей, передал корреспондент "Кавказского узла".

В сетевом магазине "Пятерочка" морковь и свекла вообще отсутствовали. Продавец сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что вечером планируется поставка свеклы по 98 рублей за килограмм. "Не знаем, будет ли морковь. Сейчас мужчина заходил, обежал всю округу – нет нигде моркови", - рассказала она.

Моркови и свеклы не было и магазине "Покупочка". В магазине местной сети "Радеж" этих овощей также не было на прилавке. Продавец сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что 18 июня продавали импортную морковь в упаковке по 800 граммов за 139 рублей. На Казачьем рынке удалось найти морковь и свеклу у троих продавцов - овощи стоили от 100 до 130 рублей. По словам продавцов, это овощи местных производителей.

Жители Волгоградской области сократили потребление некоторых овощей

Многодетный отец Алексей Ульянов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что все овощи сильно подорожали, включая даже молодой картофель. "Он год назад стоил 30 рублей, сейчас - 60. То же касается и моркови, и свеклы. Причем, купить морковь даже в сетях невозможно. Создали жуткий дефицит. Есть только привозная, которая стоит уже под 200 рублей. Морковь везде нужна. Это востребованный повседневный товар, цена на него должна быть как-то сбалансирована, а у нас на этом просто кто-то зарабатывает миллионы. Мы покупаем, деваться некуда – у нас дети. Но по кошельку видим, что траты возросли, а доходы не увеличились. Стараемся брать немного, чтобы не пропадало. Хочу отметить, что социальные выплаты зависят от прожиточного минимума. Овощи тоже входят в формирование потребительской корзины. Почему при таком вознесении цен к небесам сумма прожиточного минимума не меняется?", - возмутился он.

Пенсионерку Нину Цунаеву удивила цена на морковь в 200 рублей за килограмм. "По такой цене видела морковь в последний раз на Ткачевском рынке. Расходы свои я контролирую в голове, ничего не записываю. Я живу одна, мне это не критично. Но просто стала покупать по две морковки вместо килограмма. А вот в семьях, где много людей, это существенно", - указала она корреспонденту "Кавказского узла".

49-летняя библиотекарь Екатерина сказала корреспонденту "Кавказского узла", что ведет учет расходов. "Еще зимой покупала свеклу по 35 рублей и морковь за ту же цену. Сейчас все подорожало в 4-5 раз. Не могу сказать, что мы много едим этих овощей, но, например, морковь идет во многие блюда. Когда она дешевая, ценность этого продукта незаметна, а когда подорожала – все сразу забегали. Я вчера тоже обошла четыре магазина – нигде нет", - посетовала она.

76-летняя пенсионерка Нина Афанасьева считает, что "цены выросли ужасно". "Я внукам часто готовлю пирожки с морковкой, теперь обойдутся. Хорошо, весной посадила грядку морковки - как чувствовала. А раньше никогда не сажала – надеялась, что всегда купить можно. Цены аховые на морковь, покупаю по 3-4 штуки", - рассказала жительница Волгограда.

43-летний автослесарь Александр заявил, что подорожание овощей ударило по бюджету семьи. "Мы расходов не записываем, но еще зимой морковь стоила в пять раз дешевле. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что еда сильно подорожала. На днях искал свеклу – жена хотела холодник сделать, не нашел. А у нас двое детей, так что пропитание для нас подорожало", - рассказал он.

Инженер Вячеслав Селихов также отметил некоторое подорожание овощей. "Жена ведет гроссбух, отслеживает расходы. Серьезных проблем с расходами пока нет. Пока нет своих помидоров, покупаем на рынке понемногу азербайджанские. Проблема с отсутствием моркови, так как едим ее в большом количестве. Огурцы на даче пошли, ягоды, вишня началась - свое едим. Картофель покупаем. Ни от чего не отказываемся. Просто берем на одно приготовление, без запаса", - указал он.