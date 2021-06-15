Чеченский писатель повторно оспорил в суде авторство "Аватара"

15 июня 2021, 07:22

Чеченский писатель-фантаст Руслан Закриев обратился в суд с требованием признать себя соавтором фильма "Аватар". Представители чеченского писателя планируют привлечь режиссера фильма Джеймса Кэмерона к рассмотрению дела и требуют взыскать в пользу Закриева 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как писал "Кавказский узел", в 2015 году писатель Руслан Закриева заявил, что собирается подать иск на миллиард долларов к режиссеру фильма "Аватар" Джеймсу Кэмерону за плагиат. Закриев считает, что кинематографист заимствовал часть его романа "Секретное оружие". Писатель вступил в переписку с офисом Кэмерона и получил предупреждение о встречном иске, о клевете. В апреле 2015 года Александровский районный суд на Ставрополье отказался рассматривать иск Руслана Закриева к Кэмерону. В мае 2019 года Верховный суд Чечни обязал грозненский суд принять к рассмотрению иск писателя Руслана Закриева о признании авторства сценария американского фильма "Аватар".

Чеченский писатель Руслан Закриев снова пытается оспорить в суде авторство фильма "Аватар", он хочет через суд добиться признания себя соавтором картины Джеймса Кэмерона, сообщило 14 июня со ссылкой на адвоката писателя Дмитрия Казацкера издание "Известия".

Руслан Закриев подал иск к российскому представительству компании 20th Century Fox International, которая представила фильм в 2009 году. Закриев утверждает, что в ленте Джеймса Кэмерона заимствован сюжет его романа "Тотальная война. Секретное оружие", который был опубликован в интернете на портале "Проза.ру" еще в 2002 году, в том числе конкретные фрагменты и диалоги. Также чеченский писатель требует взыскать в его пользу компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей, информировало издание.

Заявление Руслана Закриева было зарегистрировано в Хамовническом районном суде Москвы 7 апреля, говорится в сообщении на сайте суда.

Хамовнический районный суд Москвы 15 июня приступит к рассмотрению иска Руслана Закриева, сообщило 14 июня издание "Лента.ру". "Ранее там отказались рассматривать наш иск, но мы оспорили это решение в Мосгорсуде, и теперь суд рассмотрит это дело", - процитировало адвоката Дмитрия Казацкера издание. Представители истца будут настаивать на привлечении к процессу лично Джеймса Кэмерона, заявил адвокат.

Представители Кэмерона в трех письмах к Руслану Закриеву сами признали, что его произведение "Секретное оружие" один к одному повторяет сюжет "Аватара", заявил чеченский писатель телеканалу 360.tv.

Руслан Закриев рассказал, что Кэмерон написал ему 17 писем. По его мнению, если бы его подозрения в плагиате не имели оснований, режиссер не стал бы с ним переписываться.

"Я не опубликовал вторую часть [своего романа], вот почему Кэмерон до сих пор не может снять вторую серию фильма "Аватар", - процитировал писателя 14 июня на своем сайте телеканал. Во второй части "Аватара", по словам Руслана Закриева, должны были описываться события последних лет, происходившие в США.

Писатель заявил, что когда впервые увидел "Аватар", его словно "ударило током". "Один к одному. Ну до того все это невероятно! Поразительно. То, что я пишу, - это в фильме снято. Ну, думаю, если я сейчас об этом объявлю, меня 100% объявят сумасшедшим", - процитировал Руслана Закриева телеканал.