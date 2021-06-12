Воспитанники интерната Ниноцминды сообщили об угрозах после дачи показаний

12 июня 2021, 04:09

Несколько бывших воспитанников школы-интернаты имени Святой Нино в Ниноцминде сообщили, что после дачи показаний следователям им поступили угрозы, и их вынуждают покинуть учебные заведения. Закрытие пансионата не планируется, вопрос о судьбе каждого ребенка будет решаться индивидуально, заявила юрист патриархии Грузии Эдишер Карчава.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня сотрудники госагентства по регулированию медицинской деятельности вывезли из интерната для детей-сирот имени Святой Нино шестерых воспитанников. О своем желании уехать заявили еще десять несовершеннолетних. Неправительственная организация "Партнерство за права человека" в тот же день обратилась в суд с требованием забрать из пансиона всех детей. Суд по итогам рассмотрения просьбы правозащитников 6 июня постановил, что все воспитанники интерната для детей-сирот имени Святой Нино должны быть распределены по семьям и приютам семейного типа. По данным на вечер 6 июня интернат покинули 20 детей, в том числе семеро - с ограниченными возможностями. 8 июня в Тбилиси прошла акция в поддержку руководителя интерната отца Спиридона, ее участники потребовали отправить в отставку омбудсмена Грузии.

Работники аппарата омбудсмена Грузии почти год не могли попасть в принадлежащий Грузинской православной церкви интернат, архиепископ Схалтинский не пускал туда и соцработников, отмечается в материале "Кавказского узла" "Государству указали на дверь: что происходит в церковных приютах Грузии". Омбудсмен Нино Ломджария 3 июня сообщила, что с 2016 года были возбуждены три уголовных дела о насилии в этом интернате и одно - об изнасиловании. Одиннадцать неправительственных организаций потребовали от властей незамедлительной и жесткой реакции, а также указали на то, что пансионом руководит епископ Спиридон (Абуладзе), заподозренный в изнасиловании.

Активисты Мамука Джугели и Кристина Челидзе 11 июня во время заседания парламента зашли в зал и с балкона забросали депутатов листами бумаги, на которых был вопрос: "Что происходит в интернате Ниноцминды?". В листовках также говорилось об акции, которая запланирована 13 июня перед зданием парламента. Активисты заявили, что члены парламента должны дать ответ на ситуацию в детском пансионе в Ниноцминде, сообщил Interpressnews.

Активисты также разбросали эти листовки у дворца Орбелиани – резиденции президента. После этого активистку Нату Перадзе оштрафовали на 80 лари (примерно 27 долларов) за загрязнение окружающей среды по статье 31 Кодекса обращения с отходами. "Президент даже не знает... что сегодня в стране жестоко обращаются с детьми, что решения суда не исполняются. Она должна принять какие-то меры. Мы засыпали ее этими листовками, в которых спрашивается: «Что происходит в пансионате Ниноцминды?». Это вопрос, на который мы призываем их отреагировать", - процитировала Нату Перадзе "Грузия-онлайн".

Народный защитник сообщила о жалобах воспитанников на угрозы

Еще несколько молодых людей обратились в офис омбудсмена и рассказали о случаях оказания давления в пансионате, сообщила народный защитник Грузии Нино Ломджария в эфире "Рустави 2". "С нами связались несколько молодых людей, чье дела мы сейчас изучаем. Они были очень взволнованы и сказали, что на них оказывают давление и вынуждают покинуть учебные заведения. На них оказывается серьезное психологическое давление", - сказала она.

Бывшему воспитаннику интерната в Ниноцминде поступили угрозы после того, как он дал показания следствию, рассказал он сам в эфире "Мтавари архи". По его словам, он сообщил о насилии со стороны администрации: в пансионате его избивали палкой, обувью. Теперь от него требуют прекратить сотрудничество со следствием, а его семье угрожают, сказал бывший воспитанник. НПО "Партнерство за права человека" дважды безрезультатно обращалось в прокуратуру с просьбой защитить молодого человека и его семью, передал телеканал.

Еще один бывший воспитанник интерната Ниноцминды заявил журналистам, что его исключили из учебного заведения после того, как он дал показания следствию.

Ситуация в интернате Ниноцминды находится под контролем, сообщил юрист патриархии Грузии Эдишер Карчава. "Между ведомствами ведется совместная работа по принятию наиболее выгодного для детей решения", - сказал он в эфире телеканала "Фортуна". "Нужно изучить ситуацию с каждым ребенком, выяснить, что лучше для него: семейная среда, интернат для временного пребывания или другие формы... Закрытие пансионата не планируется. Если в прошлом имели место какие-либо проступки, мы изучим их, оценим и примем решение", - заявил Карчава.

Организация Объединенных Наций (ООН) 11 июня опубликовала заявление, в котором осудила все формы насилия и жестокого обращения с детьми в Грузии. Сотрудники ООН выразили надежду, что решение суда будет применено ко всем детям в учреждениях, включая детей с ограниченными возможностями из школы-интерната Ниноцминды, а также находящихся в приемных семьях или небольших учреждениях семейного типа. "Мы призываем все стороны уважать право на неприкосновенность частной жизни детей и их семей на всех этапах деинституционализации в соответствии со статьей 16 Конвенции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН в Грузии. В нем также отмечается, что "государству необходимо принять немедленные и жесткие меры для разработки и утверждения подробного плана действий по деинституционализации, который поможет улучшить услуги по уходу за детьми и укрепить альтернативные службы поддержки семьи и сообщества".