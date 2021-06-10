Участковый обвинен в избиении жителя Карачаево-Черкесии

10 июня 2021, 10:47

Передано в суд дело участкового, обвиняемого в избиении человека в опорном пункте полиции в Карачаево-Черкесии, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 марта региональный Следком информировал об избиении участковым в Карачаево-Черкесии жителя села в Прикубанском районе. У потерпевшего были зафиксированы множественные телесные повреждения, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести, пояснили следователи.

Следователи завершили расследование дела против участкового уполномоченного полиции отдела по делам несовершеннолетних МВД по Прикубанскому району Карачаево-Черкесии, который обвиняется в превышении полномочий, сообщило Следственное управление Следкома по Карачаево-Черкесии.

По версии следствия, вечером 5 марта полицейский, будучи нетрезвым и находясь при исполнении служебных обязанностей, встретил в поселке Ударный местного жителя, которому предложил пройти в опорный пункт, для выяснения вопросов о погашении задолженностей по штрафам. В опорном пункте, несмотря на то, что житель не совершал опасных действий, полицейский нанес ему многочисленные удары по телу и лицу, сказано в пресс-релизе ведомства, поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Полицейский полностью признал свою вину, сказано в сообщении. "Участковый <...> предстанет перед судом за превышение полномочий", – подчеркнуло ведомство. Полицейскому вменяется часть 3 статьи 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий с применением насилия", сказано в информации.

Часть 3 статьи 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий с применением насилия" предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в Карачаево-Черкесии трое силовиков были обвинены в избиении жителя Урупского района. По версии следователей, 6 марта силовики проникли ночью в дом жителя, после чего избили его. Таким образом они решили отомстить ему "за выбранную правовую позицию по материалу проверки", утверждает следствие.