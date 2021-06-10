10 июня 2021, 10:47

Участковый обвинен в избиении жителя Карачаево-Черкесии

Передано в суд дело участкового, обвиняемого в избиении человека в опорном пункте полиции в Карачаево-Черкесии, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 марта региональный Следком информировал об избиении участковым в Карачаево-Черкесии жителя села в Прикубанском районе. У потерпевшего были зафиксированы множественные телесные повреждения, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести, пояснили следователи.

Следователи завершили расследование дела против участкового уполномоченного полиции отдела по делам несовершеннолетних МВД по Прикубанскому району Карачаево-Черкесии, который обвиняется в превышении полномочий, сообщило Следственное управление Следкома по Карачаево-Черкесии.

По версии следствия, вечером 5 марта полицейский, будучи нетрезвым и находясь при исполнении служебных обязанностей, встретил в  поселке Ударный местного жителя, которому предложил пройти в опорный пункт, для выяснения вопросов о погашении задолженностей по штрафам. В опорном пункте, несмотря на то, что житель не совершал опасных действий, полицейский нанес ему многочисленные удары по телу и лицу, сказано в пресс-релизе ведомства, поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Полицейский полностью признал свою вину, сказано в сообщении. "Участковый <...> предстанет перед судом за превышение полномочий", – подчеркнуло ведомство. Полицейскому вменяется часть 3 статьи 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий с применением насилия", сказано в информации.

Часть 3 статьи 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий с применением насилия" предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в Карачаево-Черкесии трое силовиков были обвинены в избиении жителя Урупского района. По версии следователей, 6 марта силовики проникли ночью в дом жителя, после чего избили его. Таким образом они решили отомстить ему "за выбранную правовую позицию по материалу проверки", утверждает следствие.

Примечание:

"Офицер полиции в Карачаево-Черкесии отверг обвинения в избиении коллеги", "Прокурор в Карачаево-Черкесии задержана по подозрению в даче взятки", "Подозреваемые по делу Арашуковых силовики заявили о необоснованности ареста".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 июня 2021, 12:27

  • Жители Нальчика пожаловались на разбитую дорогу

    Дорога на улице Карбышева в нальчикском селе Кенже-2 долгое время находится в аварийном состоянии, поскольку ее проезжую часть размывают ливни, пожаловались нальчане в Instagram. Городская администрация пообещала рассмотреть возможность ремонта дороги.

10 июня 2021, 11:37

10 июня 2021, 09:52

10 июня 2021, 09:12

10 июня 2021, 08:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи