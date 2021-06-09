Следком оценил в 6 миллионов ущерб от превышения полномочий чиновником на Ставрополье

09 июня 2021, 12:20

Глава Изобильненского городского округа одобрил перечисление более шести миллионов рублей за невыполненное строительство детского сада, предположили следователи.

По версии следствия, в марте 2020 года администрация Изобильненского городского округа и коммерческая компания заключили муниципальный контракт на строительство в селе Московском детского сада на 160 мест с бассейном, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Ставропольскому краю.

В декабре 2020 года глава администрации городского округа подписал документы о приеме и оплате работ. При этом, как считают следователи, чиновник знал, что заказчик не выполнил обязательства, и в итоге муниципальному бюджету был причинен ущерб, превысивший шесть миллионов рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем "Кавказскому узлу".

Администрацию округа с ноября 2017 года возглавляет Владимир Козлов, следует из информации на сайте органов власти Ставропольского края. Администрация Изобильненского городского округа, по состоянию на 12.00 мск, не прокомментировала на своем сайте версию следствия.

Дело расследуется по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), отмечается в сообщении.

Часть 2 статьи 286 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы. В Изобильненский городской округ, помимо города Изобильного, входят пять сел, пять поселков, семь станиц и семь хуторов, следует из информации на сайте администрации городского округа. По состоянию на 1 января, в округе жили 101003 человека.