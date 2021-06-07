Салим Муслимов. Фото https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Səlim_Müslümov%2C_2018.jpg

07 июня 2021, 11:30

Продлен арест азербайджанского министра Муслимова

Суд в Баку продлил на три месяца срок ареста бывшего главы Минтруда и соцразвития Салима Муслимова, обвиненного в злоупотреблении полномочиями и получении взяток.

Как писал "Кавказский узел", в марте стало известно об аресте бывшего главы Минтруда Азербайджана Салима Муслимова, обвиненного в коррупционных преступлениях.

Сабаильский райсуд Баку по ходатайству следствия продлил на три месяца срок ареста бывшего министра труда и соцзащиты населения Салима Муслимова. Ему предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана, сообщает haqqin.az.

Заседание суда состоялось сегодня, уточняет "Sputnik Азербайджан". Дело, возбужденное в феврале этого года, расследует Служба госбезопасности. По версии следствия, министр злоупотребил полномочиями при организации реабилитации и соцзащиты инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

Кроме того, как считают следователи, Салим Муслимов требовал и получал через подчиненных часть денег, выделенных подрядчикам на строительство и ремонт частных жилых домов и домов-интернатов для инвалидов. Также Муслимов, по версии следствия, неоднократно брал крупные взятки за результаты проверок трудовой инспекции во время строительства и реконструкции зданий и выдачу разрешений на их эксплуатацию, пишет издание.

Салим Муслимов занимал должность министра труда и соцзащиты населения с 22 октября 2013 года по 21 апреля 2018 года, сообщило в день отставки министра Oxu.Az.

В 2016-2018 годах в Азербайджане "методом выбивания слабого звена" был последовательно отстранен от должностей целый ряд высокопоставленных чиновников, назначенных еще Гейдаром Алиевым, а в 2019 году президент Ильхам Алиев сменил силовой блок правительства и обновил кабинет министров и администрацию президента, рассказал в марте 2021 года "Кавказскому узлу" директор информагентства Turan Мехман Алиев.

"Вся философия реформ власти заключалась в замене амбициозных и коррумпированных чиновников-олигархов на молодых менеджеров-технократов, компетентных в своих сферах, но лишенных политической амбиции и при этом исполнительных и лояльных лично руководству страны", - пояснил он.

Напомним, 5 мая 2020 года Служба госбезопасности Азербайджана сообщила, что бывший глава Имишлинского района Вильям Гаджиев задержан по обвинению в коррупционных преступлениях. Ранее, 29 апреля 2020 года, был задержан и арестован глава исполнительной власти Биласуварского района Махир Гулиев, 20 февраля - глава Нефтчалинского района Исмаил Велиев, в конце декабря 2019 года - глава Агстафинского района Низамеддин Гулиев и его заместитель, а также бывший глава администрации города Евлах. Все они были обвинены в получении взяток и присвоении бюджетных денег.

Примечание:

"Аналитики исключили связь арестов чиновников в Азербайджане с коррупцией", "Аналитики объяснили задержания районных чиновников в Азербайджане", "Арестован замглавы погранслужбы Азербайджана".

Автор: "Кавказский узел";

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