Дмитрий Новиков назвал ложный донос причиной своего задержания

07 июня 2021, 05:29

Бывший судья Хостинского районного суда Сочи, адвокат Дмитрий Новиков задержан в Москве по подозрению в покушении на посредничество при передаче взятки. На допросе он заявил о ложном доносе клиента, которому он озвучил стоимость своих услуг.

Как писал "Кавказский узел", cудья Хостинского районного суда Сочи Дмитрий Новиков был обвинен в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), препятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 УК РФ). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности. В январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке".

В апреле 2010 года Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края лишила Дмитрия Новикова статуса судьи, изменив формулировку увольнения в 2008 году с добровольной отставки на увольнение в связи с лишением статуса судьи. Спустя год решение КСС о досрочном прекращении полномочий Новикова было отменено.

Силовики 5 июня задержали бывшего судью Хостинского районного суда Сочи, ныне адвоката филиала №80 коллегии адвокатов адвокатской палаты Краснодарского края Дмитрия Новикова в Москве по подозрению в покушении на посредничество при передаче взятки (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 291 УК). Дмитрий Новиков все подозрения отвергает. 6 июня он был доставлен в ИВС Новороссийска, где находится в настоящее время до суда, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сын судьи и его партнер по адвокатской деятельности Роман Новиков.

Он присутствовал 6 июня на допросе отца в качестве защитника. По словам Новикова, отца обвиняют в том, что он, ссылаясь на свои связи в правоохранительных структурах, предложил своему клиенту, обвиняемому в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), передать взятку представителю следствия.

Силовики считают, что Новиков потребовал за свои услуги два миллиона рублей и еще два миллиона рублей на взятку. На встречу с клиентом, который должен был 1 июня привезти деньги в Новороссийск, он послал своего помощник, которому клиент и передал якобы четыре миллиона рублей. В момент передачи денег помощник Новикова был задержан силовиками.

Дмитрий Новиков был задержан в Москве по заявлению его клиента.

Роман Новиков назвал произошедшее провокацией преступления в отместку за общественную деятельность отца и огласку коррупционных схем судей Краснодарского края.

"Мой отец сделал 6 июня заявление о ложном доносе [клиента], которому он никогда не предлагал дать кому-либо взятку, чтобы избежать наказания. Мой отец, наоборот, предупреждал [его] о том, что, возможно, ему не удастся избежать реального наказания, и если он хочет иметь его в качестве защитника, то должен заключить соглашение и оплатить за работу два миллиона рублей. Эта цена вписана в соглашение от 24 мая 2021 года. Речи о еще двух миллионах рублей на взятку никогда не было", - подчеркнул Роман Новиков, пересказав показания отца, озвученные им на допросе у следователя.

Он также отметил, что наличными деньги передавались для его отца только потому, что клиент пояснил, что находится в федеральном розыске, и поэтому услугами банка воспользоваться не может. "Отец, наоборот, рекомендовал ему не скрываться, а сдаться следствию и написать явку с повинной", - отметил Новиков-младший.

Он рассказал, что на встречу в кафе, где отца задержали силовики, его пригласила еще одна клиентка.

Сотрудница канцелярии по уголовным делам Ленинского районного суда Новороссийска подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что будет слушаться ходатайство следователя на избрание меры пресечения Дмитрию Новикову. "Заседание об избрании меры пресечения Новикова состоится в нашем суде 7 июня. Ходатайство следователя получено. Однако точное время заседания еще не назначено. Время будет сообщено самому Новикову и его адвокатам", - отметила она.

Комментариями следствия относительно задержания Дмитрий Новикова "Кавказский узел" пока не располагает.