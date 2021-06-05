Советский районный суд Махачкалы. Фото: официальный сайт суда http://sovetskiy.dag.sudrf.ru/

05 июня 2021, 13:58

Ректор дагестанского медуниверситета отстранен от должности

Суд в Махачкале временно отстранил от должности ректора Дагестанского государственного медицинского университета Сулеймана Маммаева на время предварительного следствия по уголовному делу.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела против ректора Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ), который, по данным следствия, устроил фиктивно на работу в вуз своих родственников.

Ректор ДГМУ Сулейман Маммаев временно отстранен от должности, сообщили в Советском райсуде Махачкалы. "Советский районный суд города Махачкалы на период производства предварительного следствия по уголовному делу и период принятия судом окончательного решения отстранил  от должности исполняющего обязанности ректора Дагестанского государственного медицинского университета Сулеймана Маммаева", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

Напомним, по версии следствия, в августе 2018 года ректор вуза издал приказ о принятии на полставки на должность зубного техника ортопедического кабинета стоматологического отделения поликлиники медуниверситета своего племянника. При этом он знал, что племянник не планирует исполнять трудовые обязанности. Фиктивное трудоустройство снизило стоимость обучения племянника на 50%, проинформировало 25 апреля на своем сайте следственное управление Следкома по Дагестану.

Ректору вменяется часть 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", уточнили следователи.

Часть 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Комментариями Маммаева или его адвоката относительно сообщения Советского райсуда Махачкалы, а также информации регионального Следкома, "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Два чиновника Минмолодежи Дагестана обвинены в крупном мошенничестве", "Глава дагестанского кооператива обвинен в мошенничестве на 4,7 миллиона", "Глава Минтуризма Дагестана уволен после ареста".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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