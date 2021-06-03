Правозащитники потребовали приостановить работу интерната в Ниноцминде

03 июня 2021, 13:27

Несколько уголовных дел расследуются в связи с насилием над воспитанниками школы-интерната в Ниноцминде, сообщила омбудсмен Грузии. О жестоких наказаниях детей в интернате сообщалось и ранее, но власти не отреагировали, хотя должны были приостановить лицензию учреждения, указали грузинские правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария в апреле заявила, что сотрудникам ее офиса не разрешили провести мониторинг Джавахетской школы-интерната для детей-сирот Святой Нино в городе Ниноцминде, действующей при патриархате Грузинской православной церкви. Причиной тому представитель интерната назвал указание архиепископа Схалтинского преподобного Спиридона, который является настоятелем интерната. 19 мая сотрудникам офиса омбудсмена было повторно отказано в доступе на территорию интерната, после чего омбудсмен потребовала реакции властей.

Хотя в отчете народного защитника за 2015 и 2018 годы были отражены серьезные факты насилия в отношении детей, правительство Грузии не обеспечило доступ в это детское учреждение. По состоянию на 20 июня 2020 года в интернат в Ниноцминде не имел доступ ни один социальный работник Государственного агентства по опеке, сказано в заявлении народного защитника, опубликованного 7 мая на сайте ведомства.

Правоохранители расследуют несколько уголовных дел, связанных со школой-интернатом в Ниноцминде, сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария. "Офис народного защитника запросил информацию у Генеральной прокуратуры Грузии и министерства внутренних дел Грузии о предполагаемых уголовных правонарушениях, имевших место в пансионате. Согласно полученной информации, в 2016-2021 годах было возбуждено четыре уголовных дела по факту предполагаемого насилия в отношении несовершеннолетних. В настоящее время расследуются три дела о предполагаемом насилии и одно дело об изнасиловании", – информировал 2 июня офис омбудсмена, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Также необходимо проверить, адаптирован ли пансионат для детей с ограниченными возможностями, заявила Нино Ломджария. "Восемь детей с ограниченными возможностями приняты в интернат. Это тоже новость. Это еще раз доказывает, что мониторинг там нужно провести немедленно. Нам нужно посмотреть, насколько дети с ограниченными возможностями имеют доступ к соответствующим услугам", – отметила омбудсмен.

После того как руководство интерната отказало в доступе на ее территорию омбудсмену, власти Грузии должны были приостановить его лицензию, сказала 2 июня в эфире телеканала "Рустави-2" директор общественной организации "Партнерство детям" Гия Какачия, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

В Госагентство Грузии по опеке поступило четыре сообщения о насилии в пансионате в Ниноцминде за 2019 год, рассказала директора агентства Мери Маглаперидзе. Она пояснила, что сообщения были отправлены несовершеннолетними. Агентство отреагировало на факты и проинформировало МВД Грузии. Речь идет о нарушении прав детей не самим интернатом, а отдельным лицом, добавила она. "Речь шла о фактах физического и психологического насилия", – сказала 2 июня в эфире телеканала "Рустави-2" Маглаперидзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

В школе-интернате в Ниноцминде проживают 53 ребенка. С просьбой о смене интерната обратились шесть несовершеннолетних, рассказала также Меглаперидзе. "Они потребовали перевести их в интернаты, расположенные поближе к городу, что мы обязательно сделаем", – уточнила она.

Власти Грузии должны немедленно обеспечить государственным контролирующим органам соответствующие полномочия для проверки правового статуса детей в школе-интернате Ниноцминды, заявил ранее Комитет ООН по правам ребенка. Эта временная мера используется ООН только при возникновении чрезвычайной ситуации, когда существует опасность нанесения непоправимого вреда детям, пояснило 12 мая на своем сайте НПО "Партнерство за права человека" (Partnership for Human Rights, PHR).

Жесткие наказания детей в школе-интернате Ниноцминда были упомянуты в отчетах омбудсмена в 2015 году, но суд не нашел им доказательств, рассказала исполнительный директор НПО "Партнерство за права человека" Анна Арганашвили. "В отчете омбудсмена за 2015 год было указано, что запрет детям получать еду, как форма наказания, может привести к задержке их роста и развития. Также детей в качестве наказания заставляли ползать на коленях по коридору", – сказала сегодня в эфире телеканала "Рустави-2" Арганашвили, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Руководство интерната отказывает в доступе омбудсмену с подачи грузинского патриархата, считает координатор фонда "Европейские женщины за общее будущее" Ида Бахтуридзе. "Институт омбудсмена является конституционным органом, и он имеет право доступа в учебные заведения. Я не возлагаю ответственность только на [руководителя интерната] архиепископа Спиридона. Здесь мы должны поднять вопрос институциональной ответственности, это вопрос ответственности патриархата. Этот человек не осмелился бы отказать в доступе омбудсмену, если бы у него не было высоких покровителей", – сказала сегодня в эфире телеканала "Рустави-2" Бахтуридзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Аналогичное мнение высказала правозащитница Тамта Микеладзе. "Помимо государства, это вопрос первоочередной ответственности патриархата", – сказано в опубликованной 2 июня на странице Микеладзе в Fаcebook записи, перевод которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз пригласил журналистов "Рустави-2" посетить пансионат, но при этом попросил, чтобы они были без видеокамер и фотоаппаратов, передал 2 июня телеканал, перевод репортажа которого выполнен корреспондентом "Кавказского узла".