Журналист Бадмаев задержан за организацию Съезда ойрат-калмыцкого народа

29 мая 2021, 22:26

Главный редактор оппозиционной газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев помещен в изолятор на всю ночь, до заседания суда по делу о несанкционированном мероприятии.

Как писал "Кавказский узел", силовики заранее вручили инициаторам Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерию Бадмаеву и Саналу Убушиеву предостережения об ответственности за организацию и проведение несанкционированного публичного мероприятия. Руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков заявил, что лидеры оппозиции намеренно не согласовали с властями проведение съезда. Однако Бадмаев считает, что такое мероприятие не требует подачи уведомления.

Калмыцкий журналист и активист Валерий Бадмаев задержан полицией по окончании III Съезда ойрат-калмыцкого народа, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" очевидцы – участники мероприятия. Как они пояснили, Бадмаев вместе с группой активистов съезда находился во дворе частного дома, когда за ним пришел сотрудники полиции.

В управлении МВД по Элисте корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили задержание Бадмаева и объяснили это организацией несогласованного публичного мероприятия. Как заявил сотрудник полиции, публичным считается мероприятие с сотней участников или более, даже если оно проходит на частной территории. "На съезде было 140", – отметил представитель МВД.

Сам Валерий Бадмаев, когда его вели в камеру изолятора временного содержания, успел сообщить корреспонденту "Кавказского узла", что задержан до утра 30 мая. "Завтра повезут в суд", – сказал Бадмаев около 21.30 мск 29 мая.

Первый "Чуулган – Съезд ойрат-калмыцкого народа" прошел в Элисте 12 декабря 2015 года. Его участники потребовали принять новую Конституцию Калмыкии, поскольку действующее Степное уложение, по их мнению, "не отвечает потребностям" калмыцкого народа. В мае 2018 года организаторы II Cъезда ойрат-калмыцкого народа пожаловались на попытку чиновников сорвать мероприятие. Владельцы кафе, с которыми были предварительные договоренности, в последний момент отказались предоставить помещения для проведения съезда, и тогда около сотни делегатов собрались у памятника "Исход и возвращение". Съезд выразил недоверие действующему руководству республики и принял решение выдвинуть своих кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Народный хурал.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".