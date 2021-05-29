Валерий Бадмаев (в центре) на Съезде ойрат-калмыцкого народа. 29 мая 2021 года. Фото Бадмы Бюрчиева для "Кавказского узла"

29 мая 2021, 22:26

Журналист Бадмаев задержан за организацию Съезда ойрат-калмыцкого народа

Главный редактор оппозиционной газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев помещен в изолятор на всю ночь, до заседания суда по делу о несанкционированном мероприятии.

Как писал "Кавказский узел", силовики заранее вручили инициаторам Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерию Бадмаеву и Саналу Убушиеву предостережения об ответственности за организацию и проведение несанкционированного публичного мероприятия. Руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков заявил, что лидеры оппозиции намеренно не согласовали с властями проведение съезда. Однако Бадмаев считает, что такое мероприятие не требует подачи уведомления.

Калмыцкий журналист и активист Валерий Бадмаев задержан полицией по окончании III Съезда ойрат-калмыцкого народа, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" очевидцы – участники мероприятия. Как они пояснили, Бадмаев вместе с группой активистов съезда находился во дворе частного дома, когда за ним пришел сотрудники полиции.

В управлении МВД по Элисте корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили задержание Бадмаева и объяснили это организацией несогласованного публичного мероприятия. Как заявил сотрудник полиции, публичным считается мероприятие с сотней участников или более, даже если оно проходит на частной территории. "На съезде было 140", – отметил представитель МВД.

Сам Валерий Бадмаев, когда его вели в камеру изолятора временного содержания, успел сообщить корреспонденту "Кавказского узла", что задержан до утра 30 мая. "Завтра повезут в суд", – сказал Бадмаев около 21.30 мск 29 мая.

Первый "Чуулган – Съезд ойрат-калмыцкого народа" прошел в Элисте 12 декабря 2015 года. Его участники потребовали принять новую Конституцию Калмыкии, поскольку действующее Степное уложение, по их мнению, "не отвечает потребностям" калмыцкого народа. В мае 2018 года организаторы II Cъезда ойрат-калмыцкого народа пожаловались на попытку чиновников сорвать мероприятие. Владельцы кафе, с которыми были предварительные договоренности, в последний момент отказались предоставить помещения для проведения съезда, и тогда около сотни делегатов собрались у памятника "Исход и возвращение". Съезд выразил недоверие действующему руководству республики и принял решение выдвинуть своих кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Народный хурал.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Дело студентов из Средней Азии дошло до суда в Элисте", "Акция сторонников Навального в Элисте прошла в формате прогулки", "Студенты объяснили мотивы своего участия в акциях за Навального в Калмыкии".

Автор: Бадма Бюрчиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 мая 2021, 23:22

29 мая 2021, 21:59

  • Тумгоеву грозит новый срок после акции протеста заключенных

    Уроженец Владикавказа Тимур Тумгоев участвовал в голодовке заключенных колонии и порезал себя в знак протеста против условий содержания, ему грозит новый срок по статье о дезорганизации работы исправительного учреждения, сообщили сестра Тумгоева и адвокат Сергей Слепухин.

29 мая 2021, 20:45

  • 1 1Adat заявил о необоснованных претензиях Роскомнадзора

    Администраторы оппозиционного чеченского YouTube-канала 1Adat получили письмо о том, что он может быть заблокирован из-за упоминаний об Ичкерии. За претензиями Роскомнадзора стоит борьба чеченских властей с инакомыслием, заявили представители канала.

29 мая 2021, 19:51

29 мая 2021, 18:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи