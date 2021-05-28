Инициаторы Съезда ойрат-калмыцкого народа не нашли понимания у властей

28 мая 2021, 04:22

Силовики вручили инициаторам съезда ойрат-калмыцкого народа Валерию Бадмаеву и Саналу Убушиеву предостережения об ответственности за организацию и проведение несанкционированного публичного мероприятия. Лидеры оппозиции намеренно не согласовали с властями проведение съезда, заявил руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков. Мероприятие не требует подачи уведомления, считает Бадмаев.

Как писал «Кавказский узел», в мае 2018 года организаторы II Cъезда ойрат-калмыцкого народа заявили, что власти Калмыкии пытались сорвать мероприятие. Владельцы кафе, с которыми были предварительные договоренности, в последний момент отказались предоставить помещения для проведения съезда, и тогда около сотни делегатов собрались у памятника "Исход и возвращение". Съезд выразил недоверие действующему руководству республики и принял решение выдвинуть своих кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Народный хурал.

Первый "Чуулган – Съезд ойрат-калмыцкого народа" прошел в Элисте 12 декабря 2015 года. В ходе мероприятия, которое собрало более 200 человек, была принята резолюция, ставящая ряд задач "во имя сохранения и дальнейшего развития ойрат-калмыцкого народа". Главным пунктом резолюции являлось принятие новой Конституции Калмыкии, поскольку действующее Степное уложение, по мнению участников съезда, "не отвечает потребностям" калмыцкого народа.

Полиция вручила предостережение об ответственности за организацию несогласованного публичного мероприятия главному редактору газеты «Современная Калмыкия», члену оргкомитета намеченного на 29 мая III Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерию Бадмаеву. «За пару дней до меня такое же предостережение получил [юрист, глава общественного движения «Наша Калмыкия»] Санал Убушиев. В предостережении говорится, что мы проводим публичное мероприятие в рамках закона о митингах. Нас еще предупреждают об ответственности за экстремизм. Но наше мероприятие не требует никаких уведомлений, потому что проводится в частном помещении. Единственное, на что могут сослаться власти – это ограничения из-за коронавируса. Но мы будем соблюдать меры безопасности и обеспечим всех средствами индивидуальной защиты», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Санала Убушиева также предупредили об ответственности за разжигание «в ходе публичного мероприятия» межнациональной, социальной, расовой и религиозной розни. «Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления указанной экстремистской деятельности, а также ее пресечения», - говорится в предостережении МВД Калмыкии от 25 мая, подписанном начальником управления МВД России по Элисте, полковником Черняевым.

Бадмаев рассказал, что при подготовке к съезду активисты объехали почти все районы Калмыкии. На мероприятии соберутся не менее 200 человек, ожидается, что в их числе будут гости из других регионов. «Мы не доехали только до Лаганского, Сарпинского и Ики-Бурульского районов (в Калмыкии 13 районов – прим. ред.), но ребята из Ики-Бурула сами приезжали на собрания. Во всех районах, где мы побывали, нас заверили, что пришлют своих делегатов. Сейчас сложно что-то прогнозировать, но, думаю, соберется человек 200-300. К нам хотят приехать представители Совета тейпов Ингушетии, из Бурятии прислали сообщение, что двое готовы выехать. Один активист из Волгограда собирался поучаствовать», - отметил журналист.

По словам Бадмаева, повестка съезда содержит четыре основных вопроса: о государственности Калмыкии, о власти и социально-экономической катастрофе, о выборах в государственные органы власти и о выборах исполнительного комитета Съезда. «По первым двум вопросам мы сегодня можем лишь обозначить свою позицию. Как и прежде, будем настаивать на возвращении полноценной Конституции вместо Степного уложения, где в статье 1 будет, как раньше, прописано, что Калмыкия – это государство в составе федерации, а не ее «субъект». Но проблемы государственности шире изменений в Конституции. У нас будут доклады с детальным анализом внутренней политики властей, социально-экономического положения республики. Будет рассмотрен вопрос о недоверии главе Калмыкии», - указал он.

Вместе с тем Бадмаев отметил, что решать глобальные проблемы, не имея представительства во власти, невозможно. «Поэтому первоочередным вопросом на съезде станет вопрос о выборах в Госдуму в сентябре. Мы выдвинем несколько кандидатов от разных партий.... Если пройдут двое, то один должен будет снять свою кандидатуру в пользу второго. Это нужно обязательно сделать, чтобы в итоге у нас остался единый кандидат от гражданского общества», - пояснил организатор съезда.

Борьба за место в Госдуме – «это только первый бой», добавил Бадмаев. «Получится – отлично. Нет – ничего страшного. За время предвыборной борьбы мы сформируем некое ядро Съезда со своими структурами в районах. И будем готовиться к выборам в Народный хурал в 2023 году. Только так в рамках закона можно что-то изменить. Если вдруг снимут [главу Калмыкии Бату] Хасикова, то у нас уже будет лидер, которого мы будем выдвигать на этот пост. Путин, конечно, назначит кого-то на должность временно исполняющего обязанности. Но мы будем поддерживать на выборах единого народного кандидата», - пояснил активист.

Бадмаев сказал, что был против приглашения руководства республики на мероприятие, но, по его словам, съезд настоял на этом. «Большинство посчитало, что надо проявить уважение... Пришлось поставить подпись – завтра (28 мая) приглашения будут вручены главе Калмыкии, председателям парламента и правительства. Кроме того, в МВД и ФСБ мы направим требование – не вмешиваться в работу съезда», - заявил активист.

Бериков упрекнул оппозицию в заимствовании идеи Хасикова

Оппозиция позаимствовала тему конституционной реформы у республиканских властей, считает руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков. «Глава республики Бату Хасиков в прошлом году выносил эту идею в медиапространство. Степное уложение действительно нуждается в ревизии. Там много всего, что никак не связано с нашими реалиями. Например, статья 10 о том, что "республика Калмыкия разделяет ответственность за существующие глобальные общечеловеческие проблемы и обязуется прилагать усилия к их разрешению... Получается, что за пандемию коронавируса мы тоже в ответе. И там много таких статей», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Калмыкии будет создан Совет по законодательству, цель которого - подготовить изменения в Конституцию республики, заявил глава Калмыкии Бату Хасиков в видеообращении к жителям республики на своей странице в соцсети Instagram 5 июля 2020 года. Степное уложение сегодня – это «символ уже ушедшего времени, бурных девяностых годов», добавил глава республики. Правозащитник Семен Атеев предложил свои поправки, в частности, указать, что недра Калмыкии принадлежат жителям республики, а также внести поправки о связях с соплеменниками в других государствах.

Руководство республики планировало создать правовую комиссию, которая должна была привести Основной закон Калмыкии «в соответствие с Конституцией России», но работу над изменением Степного уложения решено было отложить из-за того, что в соцсетях «поднялась волна недовольства», пояснил Бериков.

«Предполагалось, что в комиссию войдут депутаты Народного хурала, представители Общественной палаты, другие общественные деятели. Они должны были изучить вопрос и подготовить предложения. Но тут поднялась волна недовольства... Мы решили пока не трогать эту тему. А тут у оппозиции, видимо, случился кризис идей. И они теперь наши предложения выдают за свои», - добавил сказал он.

Лидеры оппозиции намеренно не стали подавать в мэрию уведомление о проведении съезда, «чтобы потом обвинить власть в срыве мероприятия», заявил Бериков. «Все должно быть в рамках закона. Подали бы уведомление в положенные сроки, собрались спокойно и провели свой съезд. Но уведомление в мэрию не поступало. А сейчас организаторы упирают на то, что съезд будет проводиться на частной территории, поэтому закон о публичных мероприятиях на них якобы не распространяется. Но если вы выдвигаете политические лозунги, вы все равно подпадаете под 54-ФЗ («О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» - Прим. "Кавказского узла") », - указал он.