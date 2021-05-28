Мать погибших в Избербаше детей арестована на два месяца

28 мая 2021, 00:49

Суд арестовал на два месяца мать четверых детей, двое из которых погибли в результате пожара в Избербаше. Согласно материалам дела, женщина регулярно оставляла детей одних, запирая их в квартире.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Избербаше. Еще двое выпрыгнули из окна и были госпитализированы. 27 мая мать детей задержали по подозрению в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, женщина оставила детей одних дома и заперла входную дверь, поэтому во время пожара они не смогли выйти из квартиры или позвать на помощь.

Часть 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) предусматривает до четырех лет лишения свободы, часть 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек) - до семи лет лишения свободы.

Избербашский городской суд согласился с ходатайством следователя и арестовал женщину, чьи дети погибли и пострадали в результате пожара.

"Заслушав мнение прокурора и следователя, исходя из изложенных и других данных о личности обвиняемой, суд принял решение удовлетворить ходатайство, заключив обвиняемую под стражу сроком на два месяца", - приводит слова сотрудника городского суда ТАСС.

Как пояснил представитель суда, 31-летняя жительница Избербаша работала по графику "два дня через два" в кафе, расположенном в селе Первомайское Каякентского района Дагестана. Согласно материалам, поступившим в суд, ее четверо детей регулярно оставались дома одни.

Женщина в 2012 году была осуждена по статье о краже с причинением значительного ущерба (пункт "в" части 2 статьи 158 УК РФ), а затем дважды - в 2016 и в 2020 годах - привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, добавил он.

"Кавказский узел" писал также, что в связи с гибелью детей при пожаре в Избербаше расследуется уголовное дело о халатности сотрудников органов опеки, которые знали о неблагополучной семье, но не поставили ее на профилактический учет.