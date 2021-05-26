Спасатели отчитались о безуспешных поисках жителя Кабардино-Балкарии

26 мая 2021, 23:59

Спасатели обследовали 15 километров реки Баксан в Кабардино-Балкарии, куда упал с лошади местный житель, но не обнаружили его. С наступлением темноты поиски пришлось приостановить.

Как писал "Кавказский узел", житель Кабардино-Балкарии 25 мая упал в реку Баксан при переправе на лошади. Спасатели организовали поиски, сообщило сегодня управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Спасатели вышли на поиски местного жителя сегодня в 7.00 мск, сообщило главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram.

Было обследовано около 15 километров берега и реки Баксан, однако поиски не дали результата, информировало ведомство на своем сайте. В 17.52 мск "работы по поиску местного жителя 1965 года рождения в реке Баксан приостановлены", говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что планируют возобновить поисковые работы с наступлением светлого времени суток 27 мая.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 8 мая в поселке Каменномостский Майкопского района три человека сорвались в горную реку Белую. 11 мая тело погибшего туриста было найдено в 30 километрах ниже по течению реки Белой, спасатели расширили зону поиска остальных пропавших участников группы и анонсировали участие в поисковой операции всадников. 14 мая они нашли тело еще одного из унесенных течением реки Белой туристов.