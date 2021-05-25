Жители поселка в Ростовской области пожаловались на затопления из-за порыва водопровода

25 мая 2021, 21:03

В поселке Розет Красносулинского района произошла авария на трубопроводе, дворы местных жителей в одной части населенного пункта подтопило, а другая осталась без воды, сообщили сельчане на сходе. Они рассказали, что порывы происходят регулярно, и потребовали заменить некачественную трубу.

Жители посёлка Розет сегодня провели сход, на котором рассказали о регулярных порывах на трубопроводе, передал корреспондент "Кавказского узла".

21 мая в посёлке случилась авария на трубопроводе по улице Подгорная, сообщили они. По словам местных жителей, они звонили в водоканал, администрацию, МЧС, но реакции никакой не последовало.

Жительница поселка Настя Башурина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что возле ее дома произошла авария, и уже пять дней вода течёт из-под земли.

"Аварии случаются часто. Обычно, когда начинает течь, воду без предупреждения отключают на несколько дней. В этот раз отключать не стали, и вода затапливает половину посёлка, расположенную в низине, а выше, наоборот, у людей воды нет, так как из-за порыва напор слабый. Многие из них ездят за водой в поле в криницу", - сказала она.

По ее словам, вода течёт с напором, на своём пути сбивает камни, несёт мусор и палки. "Возле моего дома трубу прорывало уже несколько раз, и ниже по улице регулярно случаются порывы. При этом трубы практически новые, их поменяли 10 лет тому назад. Вот так быстро они пришли в негодность... Мне кажется, это происходит из-за того, что положили некачественные трубы. У нас тариф и сейчас не очень низкий, 98 рублей за куб. Для сельской местности с нашими доходами это большие деньги. А после этих аварий, думаю, все потери на людей спишут", - пожаловалась Башурина.

Вода течёт пятые сутки, и никто никаких мер не принимает, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Хлопченко.

"Всю улицу Подгорную и Советскую залило, пешеходную дорожку тоже, а ещё она вся в грязи, так как ее потоками несёт сверху. Крайний двор ... вода залила, залило детскую площадку. Мы с соседями регулярно чистим дорожку, но порывы у нас очень частые и грязь снова наносит. Буквально в пятницу убрали 17 ведер грязи, и вода тут же потекла, снова с грязью", - пожаловалась она.

Хлопченко рассказала, что ее двор в этот раз не затопило, так как муж успел сделать отвод, но подойти к дому невозможно - перед калиткой болото.

Местная жительницы Светлана Горшкова рассказала, что тоже успела с мужем сделать отвод. "Но возле дома вода течёт ручьём, не пройти", - сказала она.

Горшкова рассказала, что порывы случаются летом и зимой, она считает, что рабочие проложили некачественные трубы.

"Здесь такое случается (порывы) часто. В пятницу (21 мая), когда случился порыв, я обзвонил все службы. В министерство ЖКХ Ростовской области звонил, главе поселения, в МЧС. Коммунальщики сказали, что у них нет людей, нет материалов", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Геннадий Чернов.

По его словам, в этом месте порыв происходит в четвертый раз. "Когда прокладывали трубу, мастер сказал, что 50 лет гарантировано течь не будет. А потекло через семь лет. Видимо, использовали некачественный материал", - предположил Чернов.

Пока шёл сход, на место порыва приехала бригада рабочих и трактор, они начали откапывать трубу в том месте, где она течёт. Также приехал глава Комиссаровского сельского поселения Александр Ковалёв.

"В "Водоканале" города Зверево сказали, что у них нет трубы, чтобы заменить прохудившуюся. Ее везут с Ростова-на-Дону, вот сегодня обещали, что труба прибудет", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Глава села рассказал, что это не первый порыв. "Говорить о том, какого качества труба... должны специалисты. Меняли трубу при бывшем мэре (Зверево), и почему она так часто течёт, нужно разбираться", - сказал Ковалев.

Директор участка Зверевский ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» Денис Ткачёв , который также приехал на место порыва, пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что территория их обслуживания очень большая. "Кроме Зверева, мы обслуживаем ещё часть Красносулинского района 16 поселений. Просто не можем охватить такую большую территорию - у нас всего работает две бригады, и мы три дня устраняли в городе Зверево крупную аварию... Приходится ждать, когда привезут хомут с Ростова-на-Дону, если его нет в наличии на базе в Зверево", сказал он.

Рабочие откопали трубу и сказали, что на ней трещина. Жители заявили, что будут писать коллективное обращение во все службы с просьбой заменить трубу.

"Кавказский узел" также сообщал, что жители Красного Сулина пожаловались на огромные лужи на улице Галатова, которые образовались из-за постоянных аварий на трубопроводе. Из-за грязи на дорогах к ним не могут добраться такси и скорая помощь.