Противники Намахванской ГЭС отказались от компромисса с властями

24 мая 2021, 12:46

Протестующие против строительства Намахванской гидроэлектростанции проведут марш по улицам Тбилиси, если правительство не выполнит их требования, заявил сегодня лидер движения "Защитники ущелья Риони" после того, как премьер-министр призвал активистов отказаться от ультиматума.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая жители регионов Грузии присоединились к митингу против строительства Намахванской ГЭС, организованному в Тбилиси движением "Защитники ущелья Риони". Один из организаторов протеста Варлам Голетиани на митинге озвучил ультиматум властям. "Если завтра до 12.00 (11.00 мск) не будет принято решение по нашим требованиям, мы полностью парализуем столицу", - заявил он. По словам Голетиани, акция протеста прошла также в Кутаиси.

У протестующих четыре основных требования: отмена контракта с турецкой компанией ЭНКА, отмена постановления правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость, отмена разрешения на строительство и отставка министра экономики.

Говорить с властями "языком ультиматума категорически недопустимо", заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. "Я хочу обратиться ко всем этим людям и призвать к разумности. Государство управляется законом и в рамках Конституции. Кто выйдет за рамки закона, безусловно, у государства будет соответствующее реагирование", - сказал он.

Глава правительства добавил, что в конце месяца встретится с инвестором проекта, учредителем и владельцем компании, с которыми "выяснит подробные вопросы", сообщает сегодня на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Вчера, 23 мая, Ираклий Гарибашвили признал право собравшихся проводить акцию протеста. "У всех людей есть свобода выражения мнений, в том числе свобода протеста посредством митингов, поэтому для меня абсолютно нормально то, что происходит", - сказал он до того, как протестующие поставили ультиматум.

Активисты не собираются идти на компромисс с властью, заявил сегодня Варлам Голетиани. Он добавил, что о дальнейших планах объявит позже.

"Мы планируем устроить марш. Мы хотим огласить конкретный план после того, как соберутся люди. Думаю, не имеет существенного значения, куда мы двинемся и что перекроем [на улицах Тбилиси]. Здесь главное, что мы ведем адекватную и справедливую борьбу", - приводит его слова "Sputnik-Грузия".

Напомним, жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел, а также к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.

Протесты против строительства ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие добились приостановки подготовительных работ на 9-12 месяцев - в этот срок власти Грузии пообещали провести проверку с привлечением зарубежных экспертов. 28 апреля суд в Цхалтубо обязал компанию ЭНКА выплатить штраф за нарушения в ходе подготовки строительства ГЭС.