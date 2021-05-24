Участники акции высказали опасения в связи со строительством Намахвани ГЭС

24 мая 2021, 01:33

Намахванская ГЭС на реке Риони угрожает экологической безопасности Грузии, чиновники и бизнесмены ради наживы губят один из уголков страны, считают опрошенные "Кавказским узлом" участники акции протеста, оставшиеся на ночь на площади Республики в Тбилиси. Прохожие высказали разные мнения по поводу протеста, некоторые считают, что стране необходимы новые энергетические мощности.

Как писал "Кавказский узел", жители регионов Грузии присоединились к митингу против строительства Намахванской гидроэлектростанции, организованному в Тбилиси движением "Защитники ущелья Риони". Протестующие потребовали отмены контракта с компанией ЭНКА, разрешения на строительство и постановления правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость , а также отправить в отставку министра экономики и дали властям сутки на выполнение их требований. 23 мая часть участников акции протеста решила провести ночь на площади Республики в Тбилиси.

Протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие добились приостановки подготовительных работ на 9-12 месяцев - в этот срок власти Грузии пообещали провести проверку с привлечением зарубежных экспертов. 28 апреля суд в Цхалтубо обязал компанию ЭНКА выплатить штраф за нарушения в ходе подготовки строительства ГЭС.

Участников протеста против строительства Намахванской ГЭС 23 мая поддержали как тбилисцы, так и жители Кутаиси.

"Не только в Тбилиси, но и в Кутаиси прошла большая акция протеста против строительства Намахвани-ГЭС", - заявил на митинге лидер общественного движения "За спасение ущелья Риони" Варлам Голетиани во время своего выступления на митинге.

Голетиани еще раз озвучил на митинге требования, исполнения которых протестующие ждут сегодня, 24 мая до 12.00 по местному времени (11.00 мск). Это, в частности, обнуление соглашения от 25 апреля 2019 года между правительством Грузии и компанией ENKA RIBIUBELS о строительстве каскада ГЭС на Намахвани; вывод компании и ее техники из долины Риони; отмена постановления правительства Грузии № 2405 от 21 ноября 2019 года "О согласии на передачу имущества, находящегося в государственной собственности, компании ENKA RINIUBELS LTD для приватизации в форме прямой продажи", отзыв разрешения на строительство каскада Намахванских ГЭС, выданного в 2015 году, и всех других документов, основанных на нем, отставка министра экономики Грузии Натии Турнавы, привлечение к ответственности всех чиновников, которые давали разрешение на строительство;

"У правительства будет время до 12 часов. Секундомер включен. Решение остается за ними. Мы обязательно доведем это дело до конца", - заявил Голетиани.

В пресс-службе движения "За сохранение Рионской долины" корреспонденту "Кавказского узла" напомнили, что в митинге против строительства гидроэлектростанции 21 мая приняли участие более пяти тысяч человек. "(24 мая), надеемся, нас поддержат еще больше людей", - заявил сотрудник пресс-службы.

Участники митинга сообщили корреспонденту "Кавказского узла", почему выступают против строительства новой гидроэлектростанции в Грузии.

"Я живу в Намахвани. Мы издревле живем в этих местах, и сегодня наш уклад и нашу природу намереваются разрушить инвесторы ради наживы. Естественно, мы выступаем против этого", - заявил Нугзар.

"В первую очередь проект не является безопасным. Он может привести к тому, что при землетрясении будет затоплен Кутаиси. Во-вторых, он вредит экологии не только в регионах Имерети и в Нижней Сванети, но и по всей Грузии", - сказал Гурам Купаталзе.

"Если человек оторвать палец, он, конечно, выживет, но у него уже будет покалечена рука. Так и с этой плотиной - если один из уголков Грузии погубят из-за корыстных побуждений ряда чиновников и бизнесменов, это будет неприемлемо", - отметил Леван Веребашвили.

"Это турецкая компания, и у Турции свои виды на Грузию. Долг каждого [...] - встать на защиту Риони сегодня. Чтобы завтра не пришлось уже защищать всю Грузию", - заявил житель села Хорагаули Мурман.

"Вызывает опасение то, что строительство ведет турецкая компания. Но даже если бы эту ГЭС строила грузинская компания, то все равно очень большой удар по экологии. И сегодня очень важно выйти и поддержать протест, потому что соглашение было подписано втайне несколькими чиновниками, которые готовы поступиться природными богатствами Грузии", - заявила жительница Тбилиси, которая отказалась представиться.

"Нет никакой разницы, турецкая компания или грузинская. Самое главное, что недопустимо строить большие ГЭС в Грузии. Есть же национальная концепция строительства малых ГЭС и развитие других источников возобновляемой энергии, в том числе ветряной и солнечной", - напомнил Гурам Купаталзе.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" прохожие высказали различные мнения по поводу акции протеста.

"Конечно, строительство неприемлемо. Зачем нужно затапливать большую территорию земли?" - задается вопросом Теона.

"Нельзя пускать турецкий бизнес в страну.Турция ведет себя двояко в отношение нашей страны", - заявил Никуша.

"Пусть строят! Грузии нужно электричество для развития экономики", - придерживается иного мнения житель Ваке Ладо.

Напомним, что 23 мая компания ЭНКА заявила, что готова к диалогу с противниками строительства. "Для нас важно мнение как жителей ущелья, так и каждого гражданина Грузии. Мы осознаем свою долю ответственности перед обществом и еще раз публично заявляем, что готовы продолжить деловую дискуссию со всеми заинтересованными сторонами", - процитировало заявление компании Report Грузия.

Акцию против строительства гидроэлектростанции прокомментировал автор блога BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле". "Протестующие могут быть правы по многим вопросам, но грозить парализацией столицы - это бросать вызов не власти, а вообще, государству и вести страну к анархии!" - написал он в публикации "Намахвани ГЭС. На ультиматум власть должна отвечать жестко, в рамках закона!"