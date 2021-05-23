Противники Намахванской ГЭС поставили палатки в центре Тбилиси

23 мая 2021, 20:45

Часть участников акции протеста против строительства Намахванской ГЭС проведет ночь на площади Республики в Тбилиси, где будет дожидаться ответа правительства на ультиматум. Турецкая компания ЭНКА призвала продолжить дискуссию о строительстве ГЭС в деловом формате.

Как писал "Кавказский узел", жители регионов Грузии присоединились к митингу против строительства Намахванской гидроэлектростанции, организованному в Тбилиси движением "Защитники ущелья Риони". Протестующие потребовали отмены контракта с компанией ЭНКА, разрешения на строительство и постановления правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость , а также отправить в отставку министра экономики и дали властям сутки на выполнение их требований.

Протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие добились приостановки подготовительных работ на 9-12 месяцев - в этот срок власти Грузии пообещали провести проверку с привлечением зарубежных экспертов. 28 апреля суд в Цхалтубо обязал компанию ЭНКА выплатить штраф за нарушения в ходе подготовки строительства ГЭС.

Протестующие против строительства Намахванской ГЭС установили палатки на площади Республики в центре Тбилиси. "Многие люди из разных регионов присоединяются к акции, приехало много людей. Они останутся и заночуют здесь. Как долго это продлится зависит от того, как власти выполнят требования (протестующих)", — привело "Новости Грузия" слова участника акции протеста Сабы Квантришвили.

По его словам, на площади Республики установлено 50 палаток. Квантришвили подчеркнул, что протестующие уведомили о своих планах (расположиться на площади) мэрию Тбилиси, отметило издание.

Турецкая компания ЭНКА заявила сегодня, что готова к диалогу с противниками строительства Намахвани ГЭС. "Для нас важно мнение как жителей ущелья, так и каждого гражданина Грузии. Мы осознаем свою долю ответственности перед обществом и еще раз публично заявляем, что готовы продолжить деловую дискуссию со всеми заинтересованными сторонами", - процитировало заявление компании Report Грузия.

Компания призвала продолжить диалог в деловом формате. "Мы считаем, что самое главное сегодня - это использовать любой деловой формат, все возможности для диалога, чтобы не остался без ответа ни один из проблемных вопросов", - процитировал заявление компании "Sputnik Грузия". Проект Намахвани ГЭС - это грузинское дело, которое служит благополучию жителей ущелья Риони и всей страны, отмечается в заявлении компании.

Напомним, жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. По мнению сельчан, открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.