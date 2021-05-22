Аналитики оценили последствия коммунального кризиса в Дагогнях

22 мая 2021, 14:20

Коммунальный кризис в Дагестанских Огнях может повлечь назначение мэром фигуры, кандидатура которой не была одобрена "сверху", поскольку проблемы с комуслугами ведут к росту протестных настроений, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая жители 13-го микрорайона Дагестанских Огней провели акцию протеста у здания мэрии. Они выразили недовольство отсутствием водоснабжения и скоплениями мусора на территории микрорайона. Протестующие добивались встречи с мэром, но градоначальник так и не вышел к ним. 21 мая мэрия Дагогней дистанцировалась от коммунального коллапса.

Журналист назвал текущего главу Дагогней обособленной политической фигурой

Коммунальные проблема в Дагестанских Огнях могут стать инструментом манипулирования в руках разных политических фигур, считает заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "Любые проблемы, которые возникают в Дагестанских Огнях, приобретают политический контекст в рамках борьбы за власть в этом городе", – сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

В Дагестанских Огнях имеется местная активная политическая группа, которая состоит из нескольких фигур. Они заинтересованы в смещении Джалалудина Алирзаева с должности мэра, пояснил Магомедов. Политический подтекст событий в Дагогнях провоцирует реакцию республиканской власти, добавил он."Республиканская власть соглашается с местным населением и другими политическими группами города и начинает отодвигать от власти действующего мэра Дагестанских Огней", – пояснил аналитик.

Джалалудин Алирзаев пришел во власть в бытность Владимира Васильева главой Дагестана, незадолго до ухода его поста руководителя Дагестана. Непосредственное назначение Алирзаева на пост главы Дагестанских огней состоялось уже при Сергее Меликове, пояснил он. "Меликов уже не стал нарушать текущий порядок дел [и убирать Алирзаева с поста мэра Дагестанских Огней – Прим. "Кавказского узла"]", – сказал Магомедов.

Мэр Дагогней не является представителем какой либо политической группы, полагает аналитик. "Он опирается на одного или двух местных достаточно состоятельных людей", – пояснил он.

Эти фигуры, в свою очередь, повлияли на Владимира Иванова [руководителя администрации главы и правительства Дагестана, в бытность правления Владимира Васильева], корпус депутатов и способствовали назначению Алирзаева на должность мэра.

До назначения мэром Дагестанских Огней, Алирзаев был замглавы Дербента. Однако он не является представителем команды Хизри Абакарова. Алирзаев – самостоятельная политическая фигура, отметил Магомедов.

Коммунальные проблемы в Дагестанских Огнях могут повлиять на местные выборные процессы, вплоть до срыва выборов и беспорядков. Кроме того, в результате после выборов может прийти к власти кандидат, который не должен был выиграть "согласно указаниям сверху", отметил Магомедов.

Аналитик исключил политическую подоплеку коммунального кризиса в Дагогнях

В обострении коммунальных проблем в Дагестанских Огнях нет политического аспекта, но ситуацию могут использовать для своих целей различные политические силы, считает автор Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад. "Почти любое событие в Дагестане имеет политический подтекст и в событиях в Дагестанских Огнях возможно также прослеживается политический аспект", – сказал Асад корреспонденту "Кавказского узла".

Однако коммунальный коллапс в Дагогнях может быть лишь последствием скопившихся проблем. При этом местные власти неоднократно жаловались на нехватку объемов воды, поступающей из Дербента. А дербентские власти в свою очередь заявляли, что отпускают почти всю воду в соседние муниципалитеты, добавил он.

Проблемы с электроснабжением и водоснабжением – рядовые для любого города Дагестана. Их причиной являются ненадлежащее обслуживание и ремонт сетей. Поэтому эту проблемы вряд ли можно рассматривать как инструмент влияния на расстановку политических сил в Дагестанских Огнях, считает блогер.

Мэр города Алирзаев является человеком входящим в окружение Владимира Деревянко, а тот, в свою очередь, находился в дружественных отношениях с [братом бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова] Раджабом Абдулатиповым. "Уход Деревянко последовательно из администрации главы и правительства Дагестана и соответственно из Центра управления регионом, ослабило позиции Джалалудина Алирзаева", – пояснил Асад.

Обострившиеся коммунальные проблемы не могут иметь прямое влияние на выборные процессы в городе, однако это не исключает вероятности косвенного влияния на итоги местных выборов, полагает Расул Асад.

Коммунальные проблемы в Дагогнях вряд ли могут быть использованы в политических целях, считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. "Они могут быть использованы как политические инструменты, но я не думаю, что в этом случае [в случае с Дагестанскими Огнями]", – сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Осенью этого года выборы мэров проходить не будут, потому связи между обострением проблемы с комуслугами в Дагестанских Огнях и политическим аспектом нет, подчеркнул он.

На республиканском уровне есть политики, претендующие на кресло мэра Дагестанских Огней. Среди возможных претендентов есть самостоятельные фигуры, не связанные с политической структурой Дагестана, но имеющие кредит доверия среди жителей, добавил аналитик.

Политолог указал на экономический аспект коммунального кризиса в Дагестанских Огнях

Коммунальные проблемы Дагогней, которые во многом носят объективный характер, уже продолжительное время способствуют смене мэров в городе. Также они обостряют протестные настроения, подчеркнул дагестанский политолог Эдуард Уразаев.

Городская экономика Дагестанских Огней с низкой налоговой базой и низким уровнем бюджетной обеспеченности не позволяет капитально решать накопившиеся проблемы силами муниципалитета, пояснил он. "На это накладываются проблемы коррупции и политическая борьба отдельных чиновников республиканского уровня, пытающихся пролоббировать своих ставленников на должность главы Дагогней", – сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Он также высказал мнение, что проблемы с комуслугами обостряют протестные настроения в городе. "И это [актуализирует] вопрос о качестве управления и о руководстве города", – добавил Уразаев.

Желания сменить мэра города пока у республиканских властей не наблюдается, но при сохранении актуальности коммунальных проблем такой вопрос может возникнуть, считает он.

"Алирзаев находится между группами влияния, одни из которых за обновление и чистку кадров, а другие – за сохранение и возвращение прежних кадров" , – заключил Уразаев.