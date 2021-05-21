Десять человек погибли на очистных сооружениях в Ростовской области

21 мая 2021, 17:49

Спасатели подняли на поверхность тела десяти погибших на очистных сооружениях таганрогского водоканала. Восемь человек госпитализированы, шесть из них находятся в реанимации.

Как писал "Кавказский узел", минимум двое рабочих скончались сегодня в результате отравления на очистных сооружениях в Неклиновском районе, еще пять человек госпитализированы, сообщили в администрации Таганрога. Коллектор, где произошел инцидент, затоплен, и точное число находившихся там рабочих неизвестно, сообщил источник.

Тела десяти сотрудников водоканала Таганрога подняты на поверхность из коллектора в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области, восемь пострадавших госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Таганрога, сообщила сегодня администрация Таганрога в своем Instagram-аккаунте.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, шесть человек - в реанимации, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В результате работы на глубине восемь метров на очистных сооружениях произошел прорыв метана", - привел его слова "Интерфакс".

Спасатели вели поиски последнего человека из списка сотрудников очистных сооружений, которые могли быть в коллекторе в момент аварии, Выяснилось, что работница водоканала, которую считали пропавшей после аварии на очистных сооружениях под Таганрогом, жива. В момент происшествия ее не было на работе, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

После прорыва метана колодец, где работали люди, затопило, проинформировал сегодня "Первый ростовский".

В спасательных работах принимает участие 51 человек и 16 единиц техники, отчиталось сегодня МЧС по Ростовской области. Также на месте работают психологи.

Начато расследование уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 2 статьи 217 УК России). Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

Часть 2 статьи 217 УК России предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Следователи в Ростовской области допрашивают директора таганрогского водоканала Евгения Плетменцева по уголовному делу о нарушении требований безопасности после ЧП на очистных сооружения, а также опрашивают других рабочих. "Я нахожусь на допросе у следователей", - привел ТАСС слова директора водоканала.

Очистные сооружения являются режимным объектом, пояснил сегодня замглавы администрации Неклиновского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Барков. "Они подчиняются Таганрогскому водоканалу. Они просто на нашей территории, там пропускной режим. Выделен под него участок на территории Неклиновского района, но эта организация — Таганрогский водоканал".

Видео с места происшествия опубликовал сегодня в своем YouTube-канале Следком России. На видео видно, что у очистных сооружений находятся представители полиции, Следкома России, спасатели. Следователи составляют протоколы и ведут опрос работников. На 17:14 мск видео набрало 182 просмотра.