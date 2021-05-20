20 мая 2021, 21:34

Задержан подозреваемый в убийстве Кемала Ардзинбы

Полиция отчиталась о задержании жителя Сухума Батала Пилии - первого подозреваемого в убийстве племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинбы.

"Кавказский узел" сообщал, что вечером 18 мая в Сухуме люди в масках произвели три выстрела в племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинбу, после чего он был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений.

29-летний житель Сухума Батал Пилия задержан по делу об убийстве Кемала Ардзинбы, мера пресечения ему еще не определена, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. Пока это единственный задержанный, сообщило "Апсны-пресс".

Установлены все подозреваемые в убийстве Ардзинбы, проводятся необходимые экспертизы для определения типа огнестрельного оружия, из которого он был убит, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Генпрокуратуре Абхазии. Представитель ведомства отметил, что разрабатываются несколько версий убийства, однако в интересах следствия они не раскрываются.

По факту убийства Кемала Ардзинбы было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Абхазии - "Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору", отметили в ведомстве.

Примечание:

"Абхазские журналисты сочли бесперспективным политический проект Авидзбы", "Абхазский чиновник признан виновным в хищении 19 миллионов", "Продлен арест обвиняемому по делу об убийстве у сухумского ресторана".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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