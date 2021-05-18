Конфликт в Дманиси: почему подрались сваны и азербайджанцы

18 мая 2021, 19:05

Этнический конфликт между местными жителями, произошедший на юге Грузии в городе Дманиси, начался на бытовой почве и закончился примирением сторон после двух массовых драк и визита высокопоставленных грузинских силовиков. Как это происходило, кто такие сваны и насколько давние и глубокие противоречия разделяют их с грузинскими азербайджанцами, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Нападение на магазин

В воскресенье, 16 мая 2021 года, в городе Дманиси четверо грузинских горцев (сванов) вошли в магазин предпринимателя Гашама Шамилова на улице 9 Апреля и потребовали от продавщицы-азербайджанки Саиды Исмаиловой выдать им бутылку пива в долг . Женщина ответила, что не может отпустить товар без согласия владельца магазина. Шамилов вскоре появился, но разговор с горцами перерос в драку с участием нескольких родственников и друзей азербайджанца.

Сваны ушли и вернулись уже вместе с двадцатью своими родственниками и друзьями. Стороны были вооружены палками, дубинками, бейсбольными битами и даже молотом. Ожесточенная драка то утихала, то снова возобновлялась, продолжившись и после комендантского часа. В итоге восемь человек с обеих сторон получили серьезные ушибы и даже ранения .

По словам Исмаиловой, с торговыми точками, принадлежащими азербайджанцам, и ранее были связаны подобные инциденты, но силовики не обращали внимания на жалобы. Продавщица магазина также утверждает, что нападавших было больше — от 40 до 50 человек.

Вторая драка

Ночью полиция арестовала шестерых сванов, однако это лишь усугубило ситуацию и привело к еще более масштабным столкновениям: утром 17 мая к зданию полиции из близлежащих сванских поселений стали подтягиваться сотни жителей. Они потребовали срочного освобождения земляков. В то же время некоторые местные жители утром вышли на улицы и потребовали наказать тех, кто разгромил магазин, принадлежащий азербайджанской семье.

Мирная поначалу акция у административного здания вскоре переросла в очередную массовую драку. Стороны закидывали друг друга камнями и периодически бились дубинками. Всего, по данным грузинского МВД, около двадцати человек получили серьезные увечья, по меньшей мере, получил ранение один из силовиков. В драке также пострадали журналисты двух грузинских телеканалов.

Позднее в город прибыли министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и глава Службы государственной безопасности Григорий Лилуашвили. А вечером части спецназначения МВД выдвинулись на три центральные улицы Дманиси. В то же время представители азербайджанской и грузинской общин, спонтанно сформировав нечто вроде отрядов самообороны, вооруженных дубинками, охраняли свои кварталы .

Примирение сторон

Утром 18 мая жители Дманиси заявили, что они примирились между собой и договорились не допустить продолжения беспорядков. Причины конфликта в Дманиси устранены, и вероятности его продолжения нет, утверждают они. Информацию о том, что конфликт между жителями Дманиси исчерпан, также подтвердил муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов. Несмотря на заявление о разрешении конфликта, в городе продолжают дежурить усиленные наряды полиции.

Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана призвал азербайджанцев, проживающих в Грузии, к сдержанности. "Мы призываем проживающих в Грузии азербайджанцев проявлять сдержанность, быть осторожными, не поддаваться на провокации и реагировать на процесс в рамках грузинских законов", — говорится в заявлении комитета .

Миграция сванов

Cваны — этническая группа, живущая на северо-западе Грузии, преимущественно в высокогорной Сванетии. В 1987 году несколько сванских сел было уничтожено оползнями . Тогда руководство Грузинской ССР, озабоченное "сложной демографической обстановкой" в приграничных районах с Азербайджаном, решило переселить тысячи сванских семей в Марнеули, Болниси, Удабно, Дманиси и другие населенные пункты на юге страны .

Около тысячи семей сванов покинуло Кодорское ущелье в 2008 году. Уже как беженцы после войны. Сколько из них оказалось на юге Грузии, неизвестно .

Сваны, помимо грузинского, говорят на сванском (бесписьменном) языке, православные христиане, до 30-х годов XX века выделялись отдельной народностью (перепись 1926 года) . Сваны — горская народность, наиболее боеспособная часть грузинской армии. Охотничий промысел для сванов фактически равноценен хозяйственной деятельности, а альпинизм — национальный вид спорта Сванетии (Михаил Хергиани — легенда советского альпинизма) . Они очень упрямы и консервативны и, пожалуй, хуже других способны вписаться в новую экономическую действительность Грузии .

Дманисский муниципалитет

Дманиси — центр Дманисского муниципалитета в регионе Квемо-Картли. Население города по данным переписи 2014 года — 2661 человек . В городе проживает 81% грузин (в том числе и сванов), 14,5% азербайджанцев. Однако в муниципалитете в целом, за счет большего количества азербайджанских сел, пропорция почти обратная — азербайджанцев вдвое больше, чем грузин .

В отличие от городского населения (например, азербайджанцев в Рустави и Тбилиси), подавляющее большинство деревенского населения не говорит на грузинском языке, что усложняет участие азербайджанцев во многих социальных сферах .

Гардабани 2017

Осенью 2017 года в населенном преимущественно азербайджанцами городе Гардабани (регион Квемо-Картли) двое азербайджанцев подрались с десятью сванами после конфликта в кафе. А спустя несколько часов, уже ночью, около 200 сванов вышли на улицу, протестуя против азербайджанцев и требуя, чтобы они покинули город. Конфликт пришлось улаживать тогдашнему министру внутренних дел Георгию Мгебришвили .

Лето 1989

В июле 1989 года произошли инциденты на межнациональной почве грузин с азербайджанским населением ряда районов, с лезгинами, армянами. Так, в 1989 году были грузино-азербайджанские столкновения, связанные с требованиями азербайджанцев Марнеульского, Болнисского и Дманисского муниципалитетов о создании так называемой Борчалинской автономии . Были и столкновения непосредственно между азербайджанцами и сванами. Одна массовая драка началась после того, как двое сванов отказались платить за проезд таксисту-азербайджанцу. Волнения удалось погасить после ввода в города Дманиси, Марнеули и Болниси отрядов МВД Грузинской ССР .

Экспертные оценки

Грузинский политолог Гела Васадзе назвал одной из причин последних столкновений именно переселение горцев "в незнакомую для них среду, где они всегда чувствовали себя во враждебном окружении", а также "безнаказанность криминала, пользующегося ослаблением грузинской государственности".

На третью возможную предпосылку событий указал профессор грузинского Института общественных дел (Тбилиси) Торнике Шарашенидзе: "Выплеснулась агрессивная энергия, накопившаяся за более чем год коронавирусных ограничений и локдаунов" .

По словам доктора военно-политических наук Вахтанга Маисаи, в Дманиси совместно проживают этнические азербайджанцы и сваны — экономические мигранты, переселенные из Сванетии. "До этого времени в Дманиси были противоречия между этническими азербайджанцами и сванами в связи с разностью культур, ценностей. Но конфликтов такого масштаба, чтобы полиции было сложно разнимать дерущихся, раньше не было", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Конфликты и драки между владельцами частных магазинов и покупателями возникают, если в сложившейся сложной социально-экономической ситуации им отказываются давать продукты в долг", — добавил аналитик.

"Ни при одном из социальных конфликтов, имевших место между религиозными и этническими группами, государство не проводило политику по сглаживанию его последствий и восстановлению доверия (между группами)... что позволило бы устранить системные причины отчуждения и конфронтации", — написала на своей странице в Фейсбук сотрудница НПО "Мониторинг прав человека" Тамта Микеладзе.

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