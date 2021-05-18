18 мая 2021, 19:05
Конфликт в Дманиси: почему подрались сваны и азербайджанцы
Этнический конфликт между местными жителями, произошедший на юге Грузии в городе Дманиси, начался на бытовой почве и закончился примирением сторон после двух массовых драк и визита высокопоставленных грузинских силовиков. Как это происходило, кто такие сваны и насколько давние и глубокие противоречия разделяют их с грузинскими азербайджанцами, рассказывается в справке "Кавказского узла".
Нападение на магазин
В воскресенье, 16 мая 2021 года, в городе Дманиси четверо грузинских горцев (сванов) вошли в магазин предпринимателя Гашама Шамилова на улице 9 Апреля и потребовали от продавщицы-азербайджанки Саиды Исмаиловой выдать им бутылку пива в долг 1. Женщина ответила, что не может отпустить товар без согласия владельца магазина. Шамилов вскоре появился, но разговор с горцами перерос в драку с участием нескольких родственников и друзей азербайджанца.
Сваны ушли и вернулись уже вместе с двадцатью своими родственниками и друзьями. Стороны были вооружены палками, дубинками, бейсбольными битами и даже молотом. Ожесточенная драка то утихала, то снова возобновлялась, продолжившись и после комендантского часа. В итоге восемь человек с обеих сторон получили серьезные ушибы и даже ранения 2.
По словам Исмаиловой, с торговыми точками, принадлежащими азербайджанцам, и ранее были связаны подобные инциденты, но силовики не обращали внимания на жалобы. Продавщица магазина также утверждает, что нападавших было больше — от 40 до 50 человек.
Вторая драка
Ночью полиция арестовала шестерых сванов, однако это лишь усугубило ситуацию и привело к еще более масштабным столкновениям: утром 17 мая к зданию полиции из близлежащих сванских поселений стали подтягиваться сотни жителей. Они потребовали срочного освобождения земляков. В то же время некоторые местные жители утром вышли на улицы и потребовали наказать тех, кто разгромил магазин, принадлежащий азербайджанской семье.
Мирная поначалу акция у административного здания вскоре переросла в очередную массовую драку. Стороны закидывали друг друга камнями и периодически бились дубинками. Всего, по данным грузинского МВД, около двадцати человек получили серьезные увечья, по меньшей мере, получил ранение один из силовиков. В драке также пострадали журналисты двух грузинских телеканалов.
Позднее в город прибыли министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и глава Службы государственной безопасности Григорий Лилуашвили. А вечером части спецназначения МВД выдвинулись на три центральные улицы Дманиси. В то же время представители азербайджанской и грузинской общин, спонтанно сформировав нечто вроде отрядов самообороны, вооруженных дубинками, охраняли свои кварталы 3.
Примирение сторон
Утром 18 мая жители Дманиси заявили, что они примирились между собой и договорились не допустить продолжения беспорядков. Причины конфликта в Дманиси устранены, и вероятности его продолжения нет, утверждают они. Информацию о том, что конфликт между жителями Дманиси исчерпан, также подтвердил муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов. Несмотря на заявление о разрешении конфликта, в городе продолжают дежурить усиленные наряды полиции.
Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана призвал азербайджанцев, проживающих в Грузии, к сдержанности. "Мы призываем проживающих в Грузии азербайджанцев проявлять сдержанность, быть осторожными, не поддаваться на провокации и реагировать на процесс в рамках грузинских законов", — говорится в заявлении комитета 4.
Миграция сванов
Cваны — этническая группа, живущая на северо-западе Грузии, преимущественно в высокогорной Сванетии. В 1987 году несколько сванских сел было уничтожено оползнями 5. Тогда руководство Грузинской ССР, озабоченное "сложной демографической обстановкой" в приграничных районах с Азербайджаном, решило переселить тысячи сванских семей в Марнеули, Болниси, Удабно, Дманиси и другие населенные пункты на юге страны 6.
Около тысячи семей сванов покинуло Кодорское ущелье в 2008 году. Уже как беженцы после войны. Сколько из них оказалось на юге Грузии, неизвестно 7.
Сваны, помимо грузинского, говорят на сванском (бесписьменном) языке, православные христиане, до 30-х годов XX века выделялись отдельной народностью (перепись 1926 года) 8. Сваны — горская народность, наиболее боеспособная часть грузинской армии. Охотничий промысел для сванов фактически равноценен хозяйственной деятельности, а альпинизм — национальный вид спорта Сванетии (Михаил Хергиани — легенда советского альпинизма) 9. Они очень упрямы и консервативны и, пожалуй, хуже других способны вписаться в новую экономическую действительность Грузии 10.
Дманисский муниципалитет
Дманиси — центр Дманисского муниципалитета в регионе Квемо-Картли. Население города по данным переписи 2014 года — 2661 человек 11. В городе проживает 81% грузин (в том числе и сванов), 14,5% азербайджанцев. Однако в муниципалитете в целом, за счет большего количества азербайджанских сел, пропорция почти обратная — азербайджанцев вдвое больше, чем грузин 12.
В отличие от городского населения (например, азербайджанцев в Рустави и Тбилиси), подавляющее большинство деревенского населения не говорит на грузинском языке, что усложняет участие азербайджанцев во многих социальных сферах 13.
Гардабани 2017
Осенью 2017 года в населенном преимущественно азербайджанцами городе Гардабани (регион Квемо-Картли) двое азербайджанцев подрались с десятью сванами после конфликта в кафе. А спустя несколько часов, уже ночью, около 200 сванов вышли на улицу, протестуя против азербайджанцев и требуя, чтобы они покинули город. Конфликт пришлось улаживать тогдашнему министру внутренних дел Георгию Мгебришвили 14.
Лето 1989
В июле 1989 года произошли инциденты на межнациональной почве грузин с азербайджанским населением ряда районов, с лезгинами, армянами. Так, в 1989 году были грузино-азербайджанские столкновения, связанные с требованиями азербайджанцев Марнеульского, Болнисского и Дманисского муниципалитетов о создании так называемой Борчалинской автономии 15. Были и столкновения непосредственно между азербайджанцами и сванами. Одна массовая драка началась после того, как двое сванов отказались платить за проезд таксисту-азербайджанцу. Волнения удалось погасить после ввода в города Дманиси, Марнеули и Болниси отрядов МВД Грузинской ССР 16.
Экспертные оценки
Грузинский политолог Гела Васадзе назвал одной из причин последних столкновений именно переселение горцев "в незнакомую для них среду, где они всегда чувствовали себя во враждебном окружении", а также "безнаказанность криминала, пользующегося ослаблением грузинской государственности".
На третью возможную предпосылку событий указал профессор грузинского Института общественных дел (Тбилиси) Торнике Шарашенидзе: "Выплеснулась агрессивная энергия, накопившаяся за более чем год коронавирусных ограничений и локдаунов" 17.
По словам доктора военно-политических наук Вахтанга Маисаи, в Дманиси совместно проживают этнические азербайджанцы и сваны — экономические мигранты, переселенные из Сванетии. "До этого времени в Дманиси были противоречия между этническими азербайджанцами и сванами в связи с разностью культур, ценностей. Но конфликтов такого масштаба, чтобы полиции было сложно разнимать дерущихся, раньше не было", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
"Конфликты и драки между владельцами частных магазинов и покупателями возникают, если в сложившейся сложной социально-экономической ситуации им отказываются давать продукты в долг", — добавил аналитик.
"Ни при одном из социальных конфликтов, имевших место между религиозными и этническими группами, государство не проводило политику по сглаживанию его последствий и восстановлению доверия (между группами)... что позволило бы устранить системные причины отчуждения и конфронтации", — написала на своей странице в Фейсбук сотрудница НПО "Мониторинг прав человека" Тамта Микеладзе.
Примечания
- В Баку призывают азербайджанцев в Грузии не поддаваться на провокации в связи с бытовым конфликтом в городе Дманиси // Интерфакс, 17 мая 2021 года
- Грузинские горцы и азербайджанцы вступили в «пивную битву» // Коммерсант, 17 мая 2021 года
- Там же
- В Баку призывают азербайджанцев в Грузии не поддаваться на провокации в связи с бытовым конфликтом в городе Дманиси // Интерфакс, 17 мая 2021 года
- С гор в пустыню: переселение сванов // Чайхана - http://chai-khana.org/public/ru/story/744/from-the-mountains-to-the-desert-the-svan-migration
- Грузинские горцы и азербайджанцы вступили в «пивную битву» // Коммерсант, 17 мая 2021 года
- Как ныне грузинам живется в Абхазии? // Комсомольская правда, 11 декабря 2015 года
- Всесоюзная перепись населения 1926 года // Демоскоп - http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php?reg=5
- Сваны. Историческая справка // РИА Новости, 25 июня 2006 года
- Стреляющие отшельники // Наша Абхазия, 26 января 2006 года
- Данные Геостата - https://www.geostat.ge/index.php/ka
- Национальный состав населения Грузии, его регионов и населённых пунктов по переписи населения 2014 года - http://pop-stat.mashke.org/georgia-ethnic-loc2014.htm
- Армянское и азербайджанское меньшинства в Грузии. Александр Кухианидзе - http://poli.vub.ac.be/publi/etni-1/kukhianidze.htm
- В грузинском Гардабани неспокойно: сваны требуют, чтобы азербайджанцы покинули город // Verelq News, 31 октября 2017 года
- Армянское и азербайджанское меньшинства в Грузии. Александр Кухианидзе - http://poli.vub.ac.be/publi/etni-1/kukhianidze.htm
- Грузинские горцы и азербайджанцы вступили в «пивную битву» // Коммерсант, 17 мая 2021 года
- Там же