Kурьеры Glovo в Грузии объявили забастовку

17 мая 2021, 00:04

Восстановить бонусную систему оплаты потребовали в ходе акции протеста сотрудники компании по доставке Glovo. Компания попросила время для рассмотрения требований курьеров, однако в тот же день расторгла контракты с 50 сотрудниками.

Акция протеста курьеров Glovo в Тбилиси прошла 16 мая под лозунгом: "Не урезайте наши доходы", сообщила телекомпания "Формула".

Компания отменила бонусы для курьеров, что значительно скажется на их зарплате, а также изменила принцип расчета пройденного расстояния "У нас полностью отняли бонусы, которые мы получали, и то, почему имело смысл работать. Нам сказали быть рабами", — перевел слова одного из участников акции корреспондент "Кавказского узла". "Нам сказали, что бонусов больше не будет. Просто цените работу, не уменьшайте наш доход", — заявил другой курьер.

Параллельно с акцией протеста часть курьеров встретилась с представителем компании. Glovo запросила двухнедельный срок для рассмотрения претензий курьеров.

Участники акции заявили, что больше не доверяют компании. "С нашей стороны не будет компромиссов, и мы не приступим к работе, пока не будет решения", — отметили они.

16 мая на улицах Тбилиси корреспондент "Кавказского узла" не видел ни одного курьера Glovo.

Два курьера компании Glovo были уволены, сообщила Netgazeti. В компании деактивацию аккаунта у некоторых курьеров также подтвердили, однако в Glovo отрицают, что это произошло из-за участия сотрудников в акции. 16 мая расторгнуты контракты около 50 курьеров, сообщили изданию в компании.

В сообщениях, скриншоты которых были предоставлены курьерами, говорится, что блокировка учетной записи была вызвана нарушением статьи 11 Условий обслуживания — нарушение деятельности компании и ее партнерских объектов.

Ранее курьеры Glovo проводили акцию протеста в январе. На митинге, на который собралось несколько десятков участников, они потребовали улучшения условий труда.

По словам одного из участников акции, тарифы сильно снизились, также изменились бонусы, поэтому им приходится работать в "нечеловеческих условиях", по 12 часов, за 180 лари в неделю (около 53 долларов США, — прим. "Кавказского узла"), сообщил 29 января "Спутник Грузия".

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) ранее призвала Службу инспекции труда Грузии регулярно проверять компании, занимающиеся доставкой. В период пандемии служба доставки очень востребована, отмечается в заявлении организации. Однако "после января в Тбилиси прошли две забастовки с участием курьеров Glovo и Bolt Food", а более 100 сотрудников удалились из приложения компаний в ответ на изменения в политике оплаты, говорится в заявлении Human Rights Watch от 20 апреля.

Компании, работающие при помощи приложений, не платят работникам даже прожиточного минимума, и "в Грузии эта тенденция может быть сильнее", отметили правозащитники. При этом снижение вознаграждения отражается на безопасности труда курьеров. Служба инспекции труда подняла этот вопрос только после того, как курьер Glovo попал в 2020 году в автомобильную аварию, и оштрафовала ее. "К сожалению, вместо решения вопросов безопасности труда Glovo обжаловало эти выводы в суде", — говорится в заявлении.

Опасные условия труда — серьезная проблема в Грузии, отметила HRW. "Однако в последние годы (государство) предприняло позитивные шаги — восстановило инспекцию труда и провело реформу трудового законодательства в 2020 году. Учитывая, что в будущем ожидается дальнейший рост экономики, основанной на приложениях, следует уделять приоритетное внимание систематическим и регулярным проверкам таких компаний", — заявили в организации.

Как писал "Кавказский узел", забастовка курьеров Glovo — не единственная за последнее время в Грузии. 6 мая более 400 строителей автобана "Восток-Запад" потребовали повысить зарплату на 30% и улучшить безопасность труда, 14 мая они приостановили забастовку после того, как компания пообещала рассмотреть их требования. Также 6 мая работники мукомольного предприятия "Гурия Экспресс" в Озургети также отказались выходить на работу, потребовав повысить зарплату. 28 апреля около 500 сотрудников крупнейшего в Грузии химзавода "Руставский азот" заблокировали въезд и выезд транспорта на территорию предприятия, добиваясь повышения зарплаты на 50%. 3 мая они вышли на работу после обещания руководства рассмотреть требования рабочих. С 23 по 28 апреля бастовали 3700 шахтеров компании Georgian Manganese. Они добились повышения зарплаты на 25%.