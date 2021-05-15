Адвокаты попросили оправдать обвиняемых по делу Цкаева

15 мая 2021, 01:39

В ходе предварительного расследования дела о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева допущен ряд нарушений, вина подсудимых не доказана, заявила защита в прениях.

Как писал "Кавказский узел", суд в Северной Осетии рассматривает дело о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева с января 2019 года. В марте суд отказался удовлетворить ходатайства подсудимых о возвращении дела прокурору на доследование. Ленинский районный суд Владикавказа не отклонил выводы экспертизы о смерти Цкаева от сердечного приступа и завершил судебное следствие. На прениях сторон по делу о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева прокурор попросил для обвиняемых от шести до 13 лет лишения свободы. Вдова Цкаева хотела бы еще более сурового наказания, но согласилась с обвинением.

В Ленинском суде Владикавказа 14 мая завершились прения сторон, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Земфира Цкаева.

Почти все адвокаты попросили суд оправдать их подзащитных. Они заявили, что вина подсудимых не была доказана, следователи допустили ряд нарушений в ходе предварительного расследования уголовного дела. Адвокат подсудимого Олега Дзампаева в своем выступлении попросил суд вернуть дело в прокуратуру, сказала Цкаева.

Предполагается, что на заседании 17 мая обвиняемые выступят с последним словом, отметила она.

Напомним, 39-летний отец двоих детей Владимир Цкаев скончался в ночь на 1 ноября 2015 года после допроса в отделе полиции Владикавказа. В причастности к его смерти обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, указано в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".