Глава района в Волгоградской области заподозрен в земельных махинациях

14 мая 2021, 14:38

Глава Нехаевского района Волгоградской области Сергей Кузнецов продал земельный участок по заниженной стоимости, ущерб бюджету составил 130 тысяч, предположило следствие.

Уголовное дело о превышении полномочий расследуется в отношении главы одного из районов Волгоградской области.

Глава Нехаевского района Волгоградской области Сергей Кузнецов заподозрен в превышении должностных полномочий, сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник. "С 2017 года между администрацией района и местным предпринимателем заключались договоры аренды земельных участков для размещения на них объектов дорожного сервиса. В середине 2020 года глава района Сергей Кузнецов решил продать один из участков арендатору, изменив вид разрешенного использования", - процитировало ее слова V1.

В результате при стоимости участка земли не менее 146 тысяч рублей он был продан за 16 тысяч, ущерб муниципальному бюджету составил 130 тысяч рублей, сообщило сегодня управление СКР по Волгоградской области на своем сайте

Часть 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сергей Кузнецов руководит муниципальным округом с 2019 года, с 2014 года работал в администрации на посту первого заместителя района, до этого возглавлял территориальную избирательную комиссию Алексеевского района Волгоградской области.

На сайте администрации Нехаевского районе не содержится комментариев относительно уголовного преследования Сергея Кузнецова.

Как писал "Кавказский узел", суд в Волгоградской области приговорил к двум годам условного срока главу города Михайловка Сергея Фомина, а также запретил ему на тот же срок занимать должности в органах власти. Суд установил, что глава города не расторг договор аренды муниципального земельного участка с предпринимателем, который не исполнял его условия, это не позволило взыскать с арендатора более двух миллионов.