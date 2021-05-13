13 мая 2021, 01:00

Шести туристам в Абхазии потребовалась помощь спасателей

Сотрудники МЧС Абхазии вышли навстречу пятерым российским туристам, которые спускаются с гор в Сухумском районе. Шестой турист не может передвигаться самостоятельно и отстал от группы, сообщили спасатели.

Сообщение о группе российских туристах, которые пытаются спуститься с гор в верховьях реки Гумиста, поступила спасателям днем 12 мая.

"Туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может, и ему нужна помощь", - сообщило МЧС Абхазии на своем сайте. 

Спасатели рассказали, что туристы передали им примерные координаты места, где может находиться пострадавший, однако облет этой территории на вертолете не дал результатов.

Поисково-спасательный отряд направился навстречу группе, которая должна спуститься в районе СухумГЭСа, отмечается в сообщении.

Туристическая группа состоит из шести россиян, среди них жители Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга, информировал ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что 10 мая спасатели эвакуировали российскую туристку из горного района Абхазии, которая порвала связки на ногах неподалеку от Гегского водопада и не могла двигаться самостоятельно.

Примечание:

"Спасатели рапортовали о ликвидации пожаров близ Гагры", "Пропавшая в Абхазии российская туристка найдена мертвой", "Три человека утонули при попытке пересечь грузино-абхазскую границу".

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