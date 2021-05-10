10 мая 2021, 13:11

Спасатели эвакуировали российскую туристку из горного района Абхазии

Жительница Екатеринбурга порвала связки на ногах и не могла двигаться самостоятельно. Спасатели пять километров несли ее на носилках по горам и через реку, сообщило сегодня МЧС Абхазии. 

Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 18.20 мск 9 мая.

47-летняя жительница Екатеринбурга Елена Ларина в четырех километрах от Гегского водопада разорвала связки на ногах и не смогла передвигаться самостоятельно. На помощь пострадавшей вышел поисково-спасательный отряд МЧС по Гагре, сообщил сегодня "Sputnik Абхазия".

Спасатели нашли пострадавшую и пять километров несли ее на носилках до автотрассы, после чего передали врачам скорой помощи. Поисково-спасательная операция завершилась в 03.50 мск. Пострадавшая доставлена в Гагрскую районную больницу, проинформировало МЧС Абхазии на своем сайте.

МЧС опубликовало в своем YouTube-канале видео эвакуации. На нем видно, как спасатели переправляют носилки через реку с помощью веревочной переправы, а затем несут пострадавшую по склонам к машине скорой помощи.

Как писал "Кавказский узел", 3 января спасатели нашли туриста из России, заблудившегося в Гагрском районе недалеко от горы Мамзышха, сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

Примечание:

"Спасатели рапортовали о ликвидации пожаров близ Гагры", "Пропавшая в Абхазии российская туристка найдена мертвой", "Три человека утонули при попытке пересечь грузино-абхазскую границу".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 мая 2021, 13:51

10 мая 2021, 12:14

  • Пашинян повторно выдвинут на пост премьер-министра

    Фракция "Мой шаг" вновь выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении, для проведения повторных выборов депутаты должны отклонить ее. Выступая сегодня в парламенте, Пашинян назвал своим главным достижением изменения в судебной системе.

10 мая 2021, 11:18

10 мая 2021, 10:23

10 мая 2021, 09:24

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи