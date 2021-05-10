Спасатели эвакуировали российскую туристку из горного района Абхазии

10 мая 2021, 13:11

Жительница Екатеринбурга порвала связки на ногах и не могла двигаться самостоятельно. Спасатели пять километров несли ее на носилках по горам и через реку, сообщило сегодня МЧС Абхазии.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 18.20 мск 9 мая.

47-летняя жительница Екатеринбурга Елена Ларина в четырех километрах от Гегского водопада разорвала связки на ногах и не смогла передвигаться самостоятельно. На помощь пострадавшей вышел поисково-спасательный отряд МЧС по Гагре, сообщил сегодня "Sputnik Абхазия".

Спасатели нашли пострадавшую и пять километров несли ее на носилках до автотрассы, после чего передали врачам скорой помощи. Поисково-спасательная операция завершилась в 03.50 мск. Пострадавшая доставлена в Гагрскую районную больницу, проинформировало МЧС Абхазии на своем сайте.

МЧС опубликовало в своем YouTube-канале видео эвакуации. На нем видно, как спасатели переправляют носилки через реку с помощью веревочной переправы, а затем несут пострадавшую по склонам к машине скорой помощи.

Как писал "Кавказский узел", 3 января спасатели нашли туриста из России, заблудившегося в Гагрском районе недалеко от горы Мамзышха, сообщила пресс-служба республиканского МЧС.