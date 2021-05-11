Представитель "Русгидро" в суде заступился за коллегу из нальчикского филиала

11 мая 2021, 16:11

Главный инженер филиала "Русгидро" в Кабардино-Балкарии Мурадин Мисиров не превысил полномочий и не причинил ущерба компании, заявил представитель потерпевшей стороны в суде, где сегодня началось новое рассмотрение дела Мисирова.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта Верховный суд Кабардино-Балкарии в ответ на просьбу прокурора отменил оправдательный приговор главному инженеру филиала ПАО "Русгидро" Мурадину Мисирову и вернул дело в Чегемский райсуд на новое рассмотрение. Апелляционная инстанция указала, что при вынесении приговора не были учтены все обстоятельства, которые могли "существенно повлиять на оценку обоснованности предъявленного обвинения", и что суд не назвал "мотивы, по которым те или иные доказательства отвергнуты".

Мурадин Мисиров в июле 2017 года был арестован и обвинен в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, Мисиров, исполняя обязанности директора филиала "Русгидро", подписал акт о приемке дефектного трансформатора, и подрядчику были перечислены более 3,7 миллиона рублей. Трансформатор в итоге вышел из строя и был заменен на новый, с подрядчика была взыскана неустойка, а Мисирову инкириминировалось причинение ущерба "Русгидро". Представители "Русгидро" сообщали в суде, что действия Мисирова не причинили вреда компании, а имел место гарантийный случай. Они просили оправдать его и дать ему возможность работать, и 28 декабря 2020 года Чегемский райсуд не нашел состава преступления в действиях Мисирова. "Кабардино-Балкарский филиал ПАО "Русгидро" располагается в Нальчике, следует из информации на сайте компании.

Чегемский райсуд начал повторно рассматривать уголовное дело Мурадина Мисирова, на первом заседании дал показания представитель ПАО "Русгидро" Игорь Волков, передал корреспондент "Кавказского узла".

Игорь Волков сообщил суду, что "цели и задачи заключенного главным инженером договора были достигнуты – трансформатор поставлен, трансформатор работает". Между пунктами договора и приложением к нему (техническим заданием) были противоречия, пояснил он.

"Обвинение со ссылкой на пункты договора и пункты технического задания утверждает, что должны были быть проведены приемо-сдаточные испытания и комплексное опробование. В договоре речь идет о приемо-сдаточных испытаниях, а в техническом задании – о комплексном опробовании", – рассказал Волков.

По его словам, если есть противоречия в договоре и приложении к нему, то во внимание должны приниматься положения договора. "А в договоре речь идет только о приемо-сдаточных испытаниях, комплексное опробование не предусмотрено", – разъяснил Игорь Волков.

Он сослался на правила технической эксплуатации, утвержденные Минэнерго, в соответствии с которыми комплексное опробование при поставке одной единицы техники не проводится. "Комплексное опробование проводится, когда запускается электростанция, либо сразу несколько единиц оборудования", – сказал Волков, добавив, что приемо-сдаточные испытания были проведены и соответствующие документы оформлены.

При этом он отметил, что в договоре было положение о гарантийных обязательствах, которое страхует заказчика, компанию "Русгидро". "10 процентов договора не оплачивается в течение определенного периода времени, пока не будет установлена окончательно работоспособность оборудования", – отметил Волков.

В дальнейшем, по его словам, и наступил этот гарантийный случай, поскольку выяснилось, что трансформатор имел заводской брак. "В конечном итоге трансформатор был заменен на новый, он работает. Но этот период наступил в 2018 году, и за просрочку с марта 2016 по август 2018 года "Русгидро" в установленном законом порядке обратилось в Арбитражный суд и взыскало с подрядчика неустойку в размере 1 миллион 669 тысяч рублей – это 35% от цены договора. Мы считаем, что цели договора были достигнуты", – подчеркнул Игорь Волков.

По его словам, в компании изучили пункт обвинения о том, что Мурадин Мисиров подписал приемо-сдаточные документы раньше времени, чтобы получить вознаграждение. "Мы пришли к выводу, что никакой экономической целесообразности для подрядчика в этом не было. Ведь ему еще и неустойку пришлось выплатить", – заявил в суде представитель "Русгидро".

Версию обвинения, что Мисиров хотел таким образом получить премию, представитель компании опроверг, отметив, что премия была выплачена в июне 2016 года, когда уже выяснилось, что имеет место гарантийный случай. "Кроме того, премия – вещь обязательная, выплачивается в целях мотивации и не связана ни с какими показателями работы", – сказал он.

В конце допроса Игорь Волков заявил, что "Русгидро" не был нанесен какой-либо ущерб действиями Мисирова. "Ущерба мы не видим", – подчеркнул он.

Гособвинитель уточнил, озвучил ли представитель "Русгидро" свое личное мнение или мнение руководства компании. "Это позиция "Русгидро", - ответил Игорь Волков.

Следующее заседание назначено на 1 июня, передал корреспондент "Кавказского узла".

Согласно карточке дела, размещенной на сайте Чегемского райсуда, дело поступило в суд 24 марта, его рассмотрение началось сегодня. В процессе участвуют представитель потерпевшей стороны Афанасьев и Волков, интересы обвиняемого представляют адвокаты Геляева и Мазуков. Комментариями от адвокатов Мисирова относительно сегодняшнего заседания "Кавказский узел" пока не располагает.