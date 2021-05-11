Танк на полигоне. Фото: пресс-служба Минобороны.

11 мая 2021, 03:52

Совет тейпов Ингушетии выступил против строительства танкового полигона

К министру обороны России Сергию Шойгу обратились представители Совета тейпов Ингушетии с просьбой не размещать на территории республики военный полигон. Ингушетия - малоземельный регион, полигон лишит республику пастбищ и пахотных земель, к тому же на землях, которые отводятся под военный объект, много археологических памятников, отметили они.

Представители совета тейпов Ингушетии упомянули ряд обстоятельств, которые, по их мнению, препятствуют размещению полигона на территории республики.

Во-первых, по их словам, Ингушетия является самым малоземельным субъектом федерации, и плотность населения в республике "неимоверно велика". При этом в обращении отмечается, что это обстоятельство "самое главное", говорится в сообщении, опубликованном 10 мая в Telegram-канале "ФортангаORG".

Члены совета отметили также, что строительство полигона предполагается на территории, которая "буквально усеяна архитектурными и археологическими памятниками". И в-третьих, по их словам, земли, которые отводятся под полигон, являются пастбищами и пахотными землями, и для "республики, которая испытывает острый дефицит земли, отвод под полигон большой площади - это значительная потеря для экономики", пишет "Дош".

В Instagram-паблике Совета тейпов Ингушетии по данным на 03.50 мск сегодня, 11 мая обращения к министру обороны России нет.

Под танковый полигон "Нестеровский" планируется выделить земли в Сунженском районе Ингушетии. Решение о размещении объектов военной инфраструктуры было принято в 2018 году. Первоначально речь шла о выделении 8884 га земли, но в 2019 году запрашиваемая площадь была сокращена до 7833 га, а в 2021 году - до примерно 6370. При этом большая часть территории, а именно 4884 га относится к лесному фонду и принадлежит министерству природных ресурсов и экологии России, информирует интернет-газета "Ингушетия".

Кроме того, по данным управления культурного наследия администрации главы и правительства Ингушетии, на выделенном участке находятся такие археологические памятники, как Берд-Юртовский курганы, Берешкинские склепы, Берешкинские и Берд-Юртовские поселения - и этот список не является исчерпывающим. Правительство республики по согласованию с министерством обороны России будут проводить здесь необходимые археологические изыскания, и если историко-культурная ценность объектов будет подтверждена, то зоны охраны будут нанесены на карту и подлежат защите.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", в сентябре 2018 года главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между республиками. Текст соглашения о закреплении границы опубликован на "Кавказским узле", а о споре между двумя республиками по вопросу о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов, можно прочитать в справке "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Противники соглашения в марте 2019 года не разошлись после санкционированного митинга в Магасе, на следующий день произошла стычка с силовиками, лидеры протеста были арестованы.

Примечание:

"Правозащитники предложили ингушским активистам отказаться от бойкота суда", "Пражская полиция помешала акции в поддержку ингушских активистов", "Участница пикета в Ессентуках озвучила подробности задержания".

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