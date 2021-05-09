Прокуратура Грузии попросила суд освободить Нику Мелию

09 мая 2021, 14:45

В Тбилисский горсуд направлено ходатайство об освобождении из-под стражи лидера "Единого национального движения" Ники Мелии, сообщила сегодня Генпрокуратура Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая стало известно, что Евросоюз внес залог в 40 тысяч лари (11,7 тысячи долларов) за освобождение из-под стражи председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Чтобы Мелию освободили, прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об изменении или отмене меры пресечения, указал адвокат оппозиционера. Прокуратура заявила, что обратится в суд с такой просьбой после того, как получит официальный документ, подтверждающий внесение залога.

23 февраля силовики провели в Тбилиси спецоперацию по задержанию Ники Мелии. В тот же день его сторонники провели у здания правительства Грузии масштабную акцию протеста, перекрыв проспект Руставели. Акции проходили неоднократно и позднее, однако 13 апреля Тбилисский горсуд оставил Мелию под арестом до 17 июня.

Генпрокуратура Грузии обратилась в Тбилисский горсуд с ходатайством об освобождении Ники Мелии, сообщила сегодня сотрудница пресс-службы ведомства. "Прокуратура уже обратилась в суд с соответствующим ходатайством", - приводит ее слова ТАСС.

По словам сотрудницы ведомства, пока неизвестно, когда суд назначит заседание, информирует агентство.

Заседание суда состоится, предположительно, 10 мая, точное время заседания станет известно утром 10 мая, сообщает сегодня "Интерпрессньюс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, 16 февраля парламент Грузии лишил Мелию депутатской неприкосновенности. Он обвиняется в организации группового насилия, руководстве и участии в нем. Оппозиционеру грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело было возбуждено в связи с акцией в ночь на 21 июня 2019 года, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, указано в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".