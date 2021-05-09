09 мая 2021, 02:50

Трое туристов сорвались в горную реку в Адыгее

Поиски трех туристов, которые сорвались в горную реку Белая в Майкопском районе, приостановлены из-за темноты.

Инцидент с тремя туристами произошел поздно вечером 8 мая в поселке Каменномостском Майкопского района.

По предварительным данным, туристы сорвались в горную реку Белая в районе Хаджохской теснины, говорится в сообщении на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Адыгеи.

Спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России проводили поиски в каньоне реки Белая, к ним присоединились пожарные местного пожарно-спасательного отряда, однако поиски были приостановлены из-за наступления темноты, сообщает ведомство.

По словам очевидцев, трое мужчин фотографировались над рекой, один из них сорвался и упал в воду. Двое других попытались его вытащить, но тоже упали в реку, пишет "Кубань 24".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 мая на реке Большой Зеленчук в Карачаево-Черкесии погибла участница сплава из Нижегородской области.

Примечание:

"Турист утонул в Карачаево-Черкесии", "СКР: смерть туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии признана несчастным случаем", "Двое туристов утонули в Карачаево-Черкесии".

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