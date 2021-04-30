30 апреля 2021, 15:09

Житель Кубани задержан по делу о рейде Басаева на Дагестан

Житель Краснодарского края Александр Пономаренко участвовал в нападении группировки Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году, предположило следствие.

По версии следствия, в середине июля 1999 года Александр Пономаренко добровольно примкнул к группировке, которой руководили Шамиль Басаев и эмир Хаттаб.

С 7 по 24 августа 1999 года участники группы Басаева и Хаттаба захватили ряд населенных пунктов Ботлихского района Дагестана с целью "нарушения территориальной целостности Российской Федерации", сообщил сегодня Следком. 

Житель Краснодарского края находится под стражей, в его задержании принимали участие сотрудники МВД и ФСБ России, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе расследования получены доказательства его причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, проинформировал "Коммерсант" со ссылкой на следствие.

"Кавказский узел" писал, что за участие в нападении на Ботлихский и Цумадинский районы к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы приговорены более 85 человек, уголовное преследование в отношении семи человек, включая Басаева, прекращено в связи с их смертью, 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск, сообщил Следком в мае 2020 года.

17 июня 2020 года жители Нефтекумского района Ставропольского края Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов были задержаны по делу о нападении на Дагестан в 1999 году в составе банд Басаева и Хаттаба, им были предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь военнослужащих, вооруженном мятеже и бандитизме. 3 февраля их дела были переданы в суд. 13 апреля в Южном окружном военном суде началось рассмотрение дела

Массовое проникновение чеченских боевиков в Дагестан началось 7 августа 1999 года. В этот день на территорию республики вошли более тысячи вооруженных боевиков из Чечни. Сразу были захвачены села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района, а в течение нескольких следующих дней - другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан".

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года по настоящее время, собрана в опубликованной на "Кавказском узле" "Хронике террора".

Примечание:

"Житель Ставрополья осужден по делу о рейде Басаева на Дагестан", "Дагестанские ополченцы приняли участие в праздновании годовщины разгрома боевиков", "Предполагаемый боевик обвинен по делу о рейде Басаева в Дагестане".

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