Вице-премьер Северной Осетии осужден по делу о мошенничестве

27 апреля 2021, 20:15

Суд назначил бывшему заместителю председателя правительства Северной Осетии Валентину Базрову шесть лет колонии по делу об изъятии из собственности одного из заводов недвижимости на сумму около 300 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", о том, что бывший вице-премьер Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела о создании преступного сообщества, МВД сообщило в июле 2017 года. Имя подозреваемого тогда не называлось, но источник, близкий к правительству республики, не исключил, что им является Валентин Базров, который занимал пост министра промышленности, транспорта, строительства и дорожного хозяйства.

Советский райсуд Владикавказа вынес приговор, назначив Базрову шесть лет исправительной колонии общего режима и 500 тысяч рублей штрафа, сообщили сегодня в суде. "Также осуждены семь человек по данному делу", - передает со ссылкой на информацию из суда ТАСС.

Валентин Базров признан виновным в мошенничестве, сообщила прокурор главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева. По ее словам, судом установлено, что Базров создал во Владикавказе организованную преступную группу, в состав которой в разное время были вовлечены руководитель и начальник отдела территориального управления Росимущества, директор и начальник отдела ОАО "Разряд". Участники преступной группы, как установил суд, в период с 2011 по 2014 годы похитили часть имущественного комплекса, принадлежавшего заводу "Разряд" - незаконно приобрели право собственности на 16 объектов недвижимости завода и четыре земельных участка, находящихся в федеральной собственности, общей стоимостью более 289 млн рублей. Бывший директор завода и бывший чиновник Росимущества в зависимости от роли и степени вины получили от 3 лет до 5,5 года колонии, передает со ссылкой на слова Усачевой "Интерфакс".

Дело Базрова, в котором, помимо него, шесть обвиняемых, было передано в суд в июне 2019 года, следует из информации на сайте Советского райсуда Владикавказа.

Валентин Базров был назначен министром промышленности и предпринимательства Северной Осетии в 2004 году, а заместителем председателя правительства региона стал в 2009 году, отмечается в информации на сайте парламента республики.

Комментариев от Базрова или его представителей по поводу приговора пока не поступало.