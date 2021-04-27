Шахтеры. Грузия. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

27 апреля 2021, 04:30

Шахтеры в Чиатуре вернулись к работе

Все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе, однако переговоры с руководством компании продолжаются, сообщил "Кавказскому узлу" председатель профсоюза работников горной и металлургической промышленности Тамаз Долаберидзе.

Как информировал "Кавказский узел", 23 апреля работа на всех 13 шахтах по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки около трех тысяч шахтеров, которые собрались у здания мэрии Чиатурского муниципалитета с требованием повышения зарплаты на 50%. Georgian Manganese, которая управляет этими шахтами, предложила повысить каждому шахтеру зарплату на 250 лари (около 70 долларов), однако шахтеры отвергли предложение компании. 25 апреля компания достигла договоренности с частью бастующих, которые согласились вернуться к работе.

В Чиатуре все шахтеры компании Georgian Manganese Ltd возобновили работу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза работников горной и металлургической промышленности Тамаз Долаберидзе.

"Между профсоюзом и компанией переговоры продолжаются, предположительно, 27 апреля они закончатся, и уже будем подписывать договор. 25 апреля вечером все работники вышли в смену и работа возобновилась", - сообщил он 26 апреля.

На вопрос, сколько шахтеров вышли на работу, Долаберидзе ответил: "Все 3700 человек".

Georgian Manganese – крупнейшая компания по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция «Варцихе 2005» и клиника «Феромеди». Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.

Примечание:

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Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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