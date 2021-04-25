Часть шахтеров в Чиатуре согласились прекратить забастовку

25 апреля 2021, 16:45

Компании Georgian Manganese удалось достичь договоренности с частью участников забастовки, которые согласились на предложенные компанией условия и пообещали возобновить работу с 26 апреля. Переговоры с остальными бастующими продолжаются.

Как информировал "Кавказский узел", 23 апреля работа на всех 13 шахтах по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки около 3 тысяч шахтеров, которые собрались у здания мэрии Чиатурского муниципалитета с требованием повышения зарплаты на 50%. Georgian Manganese, которая управляет этими шахтами, предложила повысить каждому шахтеру зарплату на 250 лари (около 70 долларов), однако шахтеры отвергли предложение компании.

Georgian Manganese ("Грузинский марганец") достигла соглашения с частью бастующих шахтеров, с 26 апреля они должны возобновить работу, сообщила сегодня компания. Часть сотрудников согласились прекратить бойкот, пойдя на предложенные компанией условия. Согласно новым трудовым договорам, которые начнут действовать с 1 мая, ежемесячная зарплата шахтеров увеличится на 250 лари (около 70 долларов). Столько же составит ежегодная премия за праздничные дни. Таким образом, за год надбавка к существующей зарплате составит 3 250 лари (около 940 долларов). Также с мая зарплаты сотрудников будут проиндексированы - тарифная ставка вырастет на 5,2%, проинформировало сегодня "Новости - Грузия".

Переговоры с другими бастующими продолжаются, сообщили в компании Georgian Manganese. "Во время пандемии и экономического кризиса компания (...) хочет сохранить рабочие места и не останавливать производственный процесс. Это предложение является максимумом для компании в текущих условиях", - процитировал сообщение Georgian Manganese "Sputnik Грузия".

Число работников, которые согласились на условия компании, и тех, кто продолжает забастовку, Georgian Manganese не указала.

Georgian Manganese – крупнейшая компания по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат, гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Продукция компании поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.

"Кавказский узел" сообщал, что в мае 2019 года около 150 шахтеров проводили забастовку в Чиатуре с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. Не менее 15 протестующих объявляли голодовку у здания мэрии. Участники акции протеста частично перекрывали местные дороги, не пропуская грузовики оператора шахт по добыче марганцевой руды Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). Шахтеры прекратили забастовку только после заключения соглашения о повышении горнякам зарплаты в два этапа на 35%.