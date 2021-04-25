Шахта в Чиатуре, скриншот видео с сайта "Настоящее время" от 27 мая 2019 года.

25 апреля 2021, 16:45

Часть шахтеров в Чиатуре согласились прекратить забастовку

Компании Georgian Manganese удалось достичь договоренности с частью участников забастовки, которые согласились на предложенные компанией условия и пообещали возобновить работу с 26 апреля. Переговоры с остальными бастующими продолжаются. 

Как информировал "Кавказский узел", 23 апреля работа на всех 13 шахтах по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки около 3 тысяч шахтеров, которые собрались у здания мэрии Чиатурского муниципалитета с требованием повышения зарплаты на 50%. Georgian Manganese, которая управляет этими шахтами, предложила повысить каждому шахтеру зарплату на 250 лари (около 70 долларов), однако шахтеры отвергли предложение компании.

Georgian Manganese ("Грузинский марганец") достигла соглашения с частью бастующих шахтеров, с 26 апреля они должны возобновить работу, сообщила сегодня компания. Часть сотрудников согласились прекратить бойкот, пойдя на предложенные компанией условия. Согласно новым трудовым договорам, которые начнут действовать с 1 мая, ежемесячная зарплата шахтеров увеличится на 250 лари (около 70 долларов). Столько же составит ежегодная премия за праздничные дни. Таким образом, за год надбавка к существующей зарплате составит 3 250 лари (около 940 долларов). Также с мая зарплаты сотрудников будут проиндексированы - тарифная ставка вырастет на 5,2%, проинформировало сегодня "Новости - Грузия".

Переговоры с другими бастующими продолжаются, сообщили в компании Georgian Manganese. "Во время пандемии и экономического кризиса компания (...) хочет сохранить рабочие места и не останавливать производственный процесс. Это предложение является максимумом для компании в текущих условиях", - процитировал сообщение Georgian Manganese "Sputnik Грузия".

Число работников, которые согласились на условия компании, и тех, кто продолжает забастовку, Georgian Manganese не указала.

Georgian Manganese – крупнейшая компания по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат, гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Продукция компании поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.

"Кавказский узел" сообщал, что в мае 2019 года около 150 шахтеров проводили забастовку в Чиатуре с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. Не менее 15 протестующих объявляли голодовку у здания мэрии. Участники акции протеста частично перекрывали местные дороги, не пропуская грузовики оператора шахт по добыче марганцевой руды Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). Шахтеры прекратили забастовку только после заключения соглашения о повышении горнякам зарплаты в два этапа на 35%.

Примечание:

"Шахтеры в Ткибули приостановили забастовку", "Сотрудники почты в Грузии уволены после объявления забастовки", "Врачи в Батуми добились надбавок за работу с зараженными коронавирусом".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 апреля 2021, 21:30

  • День черкесского флага отметили в Нальчике

    Около 200 человек пришло на празднование дня черкесского флага в Государственный концертный зал в Нальчике. Флаг имеет объединяющее значение для черкесов разных стран и разных поколений, отметил руководитель Координационного совета адыгских общественных организаций Желяби Калмыков.

25 апреля 2021, 20:30

  • Активисты в Тбилиси потребовали не допустить помилования силовиков

    Участники акции протеста в Тбилиси потребовали не допустить амнистии силовиков, которые принимали участие в жестком разгоне протестующих в июне 2019 года. Закон об амнистии не будет распространяться на тех, кто нарушил Конвенцию по правам человека, и на чиновников, отдававших приказы о разгоне митинга, пояснили политики.

25 апреля 2021, 19:30

25 апреля 2021, 18:44

  • Авторы "Русских каникул" показали микс традиций и современности в регионах Кавказа

    Сегодня состоялась премьера тревел-шоу "Русские каникулы" с участием модели Натальи Водяновой, которая с тремя детьми приехала в Россию, чтобы показать им родину. Шоу знакомит с историей, культурой и традициями Адыгеи и Северной Осетии, показывая микс современности и традиций в кавказских регионах. Зрители призвали авторов проекта не замалчивать в выпусках шоу острые вопросы истории.

25 апреля 2021, 17:45

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи