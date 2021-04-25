Тбилиси. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

25 апреля 2021, 08:27

Две представительницы ЛГБТ-сообщества избиты в Тбилиси

Хозяин квартиры, которую снимали в Тбилиси две представительницы ЛГБТ-сообщества, обвинен в их избиении. Нападение на людей нетрадиционной сексуальной ориентации стало в столице Грузии вторым на неделю.

Инцидент произошел в одном из центральных районов Тбилиси.

На двух представительниц ЛГБТ-сообщества напал владелец квартиры, которую они снимали. Одной из жертв нападения потребовалась помощь врачей, сообщил 24 апреля телеканал Rustavi 2 на своем сайте. 

Полиция возбудила в отношении местного жителя уголовное дело по статье о насилии, максимальное наказание по этой статье – до года лишения свободы, информировал телеканал.

Это уже второй случай нападения на представительниц ЛГБТ за последнюю неделю. 20 апреля в Тбилиси на лесбийскую пару во дворе их дома напал сосед. Около 19.00 по местному времени (18.00 мск) пара подъехала к дому, вместе с ними был несовершеннолетний сын одной из женщин, сообщило со ссылкой на адвоката Нино Болквадзе 22 апреля "Эхо Кавказа"*.  Их сосед начал оскорблять представительниц ЛГБТ, "плевал, бросил горящий окурок одной из них в лицо и силой отобрал телефон, на который девушки успели заснять, как он угрожал им ножом, и удалил видео".  Они вышли из машины и закрыли в ней ребенка, чтобы защитить его от нападавшего, рассказала адвокат.

Нападавший был задержан, он обвиняется по трем статьям  –  о принуждении (статья 150 УК Грузии, об угрозах (статья 151 УК Грузии)  и о самовольном проникновении в компьютерную систему  ( статья 284 УК Грузии), отметила Болквадзе. Она пояснила, что дело было возбуждено после того,  как история получила огласку и  подключился аппарат Народного защитника.

По словам адвоката, сосед и ранее вел себя агрессивно в отношении пары, притеснения начались после того, как он узнал, что одна из женщин  работает в организации "Тбилиси Прайд", занимающейся защитой прав представителей ЛГБТ.

"Кавказский узел" также писал, что 8 февраля стало известно о  задержании 31-летнего мужчины в Тбилиси. Он заподозрен в избиении женщины-трансгендера из-за неприязни, сообщило МВД Грузии.

* использован фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Примечание:

"Житель Грузии задержан по делу об избиении сторонников ЛГБТ", "Представитель генсека СЕ в Грузии опроверг слухи о проведении гей-парада в Тбилиси", "Грузинские "демократы" ради государственности и православия избили геев".

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