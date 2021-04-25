Две представительницы ЛГБТ-сообщества избиты в Тбилиси

25 апреля 2021, 08:27

Хозяин квартиры, которую снимали в Тбилиси две представительницы ЛГБТ-сообщества, обвинен в их избиении. Нападение на людей нетрадиционной сексуальной ориентации стало в столице Грузии вторым на неделю.

Инцидент произошел в одном из центральных районов Тбилиси.

На двух представительниц ЛГБТ-сообщества напал владелец квартиры, которую они снимали. Одной из жертв нападения потребовалась помощь врачей, сообщил 24 апреля телеканал Rustavi 2 на своем сайте.

Полиция возбудила в отношении местного жителя уголовное дело по статье о насилии, максимальное наказание по этой статье – до года лишения свободы, информировал телеканал.

Это уже второй случай нападения на представительниц ЛГБТ за последнюю неделю. 20 апреля в Тбилиси на лесбийскую пару во дворе их дома напал сосед. Около 19.00 по местному времени (18.00 мск) пара подъехала к дому, вместе с ними был несовершеннолетний сын одной из женщин, сообщило со ссылкой на адвоката Нино Болквадзе 22 апреля "Эхо Кавказа"*. Их сосед начал оскорблять представительниц ЛГБТ, "плевал, бросил горящий окурок одной из них в лицо и силой отобрал телефон, на который девушки успели заснять, как он угрожал им ножом, и удалил видео". Они вышли из машины и закрыли в ней ребенка, чтобы защитить его от нападавшего, рассказала адвокат.

Нападавший был задержан, он обвиняется по трем статьям – о принуждении (статья 150 УК Грузии, об угрозах (статья 151 УК Грузии) и о самовольном проникновении в компьютерную систему ( статья 284 УК Грузии), отметила Болквадзе. Она пояснила, что дело было возбуждено после того, как история получила огласку и подключился аппарат Народного защитника.

По словам адвоката, сосед и ранее вел себя агрессивно в отношении пары, притеснения начались после того, как он узнал, что одна из женщин работает в организации "Тбилиси Прайд", занимающейся защитой прав представителей ЛГБТ.

"Кавказский узел" также писал, что 8 февраля стало известно о задержании 31-летнего мужчины в Тбилиси. Он заподозрен в избиении женщины-трансгендера из-за неприязни, сообщило МВД Грузии.