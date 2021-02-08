08 февраля 2021, 09:14

Житель Тбилиси задержан по делу об избиении женщины-трансгендера

Сотрудники полиции в Тбилиси задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в избиении женщины-трансгендера из-за неприязни, сообщило МВД Грузии.

По версии следствия, женщина-трансгендер обратилась в полицию после того, как несколько человек "оскорбили ее устно и физически" недалеко от здания цирка в Тбилиси из-за нетерпимости на почве гендерной идентичности.

После обращения к правоохранителям, силовики задержали жителя 1990 года рождения, ему вменяется статья 126 УК Грузии, санкция которой предусматривает год лишения свободы, сообщило сегодня на своем сайте МВД Грузии.

"Кавказский узел" также писал, что 30 апреля 2020 года женщина-трансгендер подожгла себя перед зданием мэрии Тбилиси в знак протеста против роста трансфобии, с которой она столкнулась из-за самоизоляции на карантине. Свой поступок она также объяснила тем, что враждебное отношение общества привело к отсутствию заработка и средств на жизнь. Правозащитники призвали власти страны обратить внимание на людей, лишенных соцподдержки и помощи родственников.

Примечание:

"Житель Грузии задержан по делу об избиении сторонников ЛГБТ", "Представитель генсека СЕ в Грузии опроверг слухи о проведении гей-парада в Тбилиси", "Грузинские "демократы" ради государственности и православия избили геев".

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