Сочинские зоозащитники добились уголовного дела за расстрел бродячей собаки

25 апреля 2021, 04:34

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сочи, который выстрелил из травматического пистолета в бездомную собаку. Зоозащитники доставили собаку в ветеринарную клинику и дали показания против мужчины.

Сообщение об убийстве собаки в Сочи поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 20 апреля. "17 апреля 2021 года мужчина в середине дня на оживлённой улице выстрелил в собаку из травматического оружия. Происходящее зафиксировали очевидцы и камера наблюдения местного интернет-провайдера", - пишет автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

24 апреля дежурный по отделу полиции Дагомыса по фамилии Киселев по телефону сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в отношении 65-летнего мужчины, который 17 апреля из травматического оружия на ярмарке выстрелил в лежащую у магазина собаку, возбуждено уголовное дело.

Очевидцы дали свидетельские показания. Собака, истекая кровью, убежала, зоозащитникам удалось найти ее лишь на следующий день. Собаку отвезли в зооклинику, где ей сделали операцию и изъяли пулю. Зоозащитники назвали собаку, которая проходит реабилитацию в дневном стационаре клиники, Пулей. Они объявили сбор средств на ее лечение и требуют реального срока заключения для пенсионера.

"Пенсионер опрошен. Дело возбуждено по статье 245 УК РФ за жестокое обращение с животным. Пистолет изъят, с (мужчины) взята подписка о невыезде", - рассказал дежурный по отделу полиции Дагомыса.

Работница ярмарки на улице Гайдара, где произошел инцидент, Светлана Марченко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что видела, как мужчина стрелял в собаку.

"17 апреля около 17.00 к нам на ярмарку пришел покупатель - мужчина лет 65. Ранее я его видела здесь. Собака, в которую он выстрелил, в это время спокойно лежала у мясного магазина, где ее прикармливают. Это наша собака. Она очень мирная и спокойная. С ней даже играют дети. На ярмарке все продавцы и покупатели ее знают и любят за добрый нрав. Мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в собаку. Там завизжала, брызнула кровь. Мужчина попытался скрыться, но его задержали сотрудники ярмарки и доставили в близлежащий пункт полиции. Было написано много заявлений и свидетельских показаний. Людей опрашивал участковый. Мужчину сфотографировали и сразу выложили фото в интернет. Информация разошлась быстро", - рассказала она.

Сведения о том, что собака живет при ярмарке, подтвердила и Анна Хаджиакбарова. "Я стала свидетелем того, что мужчина выстрели в собаку. Сам момент выстрела я не видела, только слышала выстрел и видела, что мужчина стоял возле собаки. Из нее после раздавшегося выстрела стала капать кровь, собака скулила от боли, а мужчина попытался скрыться. Люди кинулись его задерживать, а я попыталась оказать помощь собаке, но она убежала. Я искала ее сутки. На следующий день найти собаку удалось. С кровавой раной она спряталась под ларек и не выходила. Пришлось лезть под ларек, мы с одной девушкой ее извлекли и доставили в ветклинику, где ей вынули пулю, и где она находится на лечении. Собаку назвали Пулей, и у нее уже появилась хозяйка, которая ее заберет после лечения", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Член ТОС "Дагомыс" Екатерина Шурманова отметила, что стрельба произошла в выходной день в общественном месте. "Кто знает, что было в голове у стрелявшего? В заключении из ветклиники, куда доставили собаку для оказания помощи, пуля при осмотре обнаружена не была. А в публичных сообщениях об этом ЧП в сети интернет, говорилось о том, что пуля отрикошетила и была обнаружена полицией. Значит, она могла попасть в любого человека - взрослого или ребёнка, проходившего в тот момент рядом. Это рынок, в выходные там много народа. Я сама часто хожу там с ребёнком, когда возвращаемся с моря. Пока человек, совершивший такое, находится на свободе и с оружием, мы все под ударом", - высказала она свое мнение корреспонденту "Кавказского узла".

В полиции корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что пенсионер рассказал, будто собака пыталась его укусить, и поэтому он выстрелил в нее. Однако по показаниям очевидцев, собака лежала мирно у входа в магазин и угрозы для прохожих не представляла.

При этом зоозащитники отметили, что полиция отказалась изымать видеозаписи инцидента, мотивируя свое решение тем, что улик достаточно. "Видеозапись нейтральна, независима и на все сто процентов отражает действительность. Если свидетели могут исказить событие, то видеозапись, наоборот, все воспроизведет как было", - рассказала Екатерина Шурманова, добавив, что позвонила на "горячую линию" и сообщила об отказе изъять видеозапись, и ее заявление "было принято".

Пользователи соцсети потребовали от мэрии Сочи реакции на убийства собак, заявив, что чиновники не предотвращают ежегодных массовых убийств животных перед курортным сезоном и, возможно, способствуют истреблению. Сочинские зоозащитники и весной 2020 года жаловались, что в городе на фоне подготовки к курортному сезону убивают бродячих животных, в том числе и опекаемых волонтерами. По данным администрации, в городе тогда было около 3 тысяч бродячих животных, а местный приют рассчитан максимум на тысячу. Под новый приют нет участка, и нет денег даже на отлов и чипирование собак, указал директор департамента окружающей среды Сочи. Он обещал, что власти будут искать виновных в жестоком обращении с животными.

Зоозащитница, руководитель приюта "Права на жизнь" Евгения Савенкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в Сочи сейчас имеется четыре приюта для животных, расположенных на муниципальных землях. Но они, по словам Савенковой, не покрывают потребности, которая бы соответствовала количеству бездомных животных в городе. "Поэтому мы имеем такие тяжкие случаи расправы над животными, когда уменьшение численности животных на себя берут живодеры", - заявила она.