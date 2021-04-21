Жители Сюникской области, выступающие за отставку премьер-министра Армении, преградили дорогу кортежу Никола Пашиняна. Кадр видео zangezur. tv https://t.me/SputnikArmenia/16102

21 апреля 2021, 10:59

Участники акции протеста сорвали визит Пашиняна в Агарак

Жители Сюникской области, выступающие за отставку премьер-министра Армении, сегодня преградили дорогу кортежу Никола Пашиняна, а его самого вынудили покинуть город Агарак.

Как писал "Кавказский узел", армянская оппозиция начала акции протеста с требованием об отставке Пашиняна после заключения 9 ноября 2020 года мирного соглашения по Нагорному Карабаху. 18 марта Пашинян заявил, что досрочные выборы в парламент пройдут 20 июня, а 28 марта уточнил, что покинет должность в апреле для проведения внеочередных выборов, но продолжит исполнять обязанности главы правительства. Такое решение оппозиция сочла неприемлемым, а политологи - уловкой для следования "букве закона".

Противники Пашиняна сегодня преградили путь кортежу премьер-министра во время его визита в Сюникскую область, передал корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир местной телекомпании "Зангезур ТВ".

Жители города Агарак Сюникской области не позволили Пашиняну провести встречу с горожанами, потребовав, чтобы премьер покинул город. Между сторонниками и противниками премьера завязалась потасовка, но полиции удалось разнять стороны.

Пашинян в окружении многочисленных сотрудников охраны и полицейских прошел пешком по городу под выкрики «Никол – предатель!», а также нецензурные ругательства. В итоге премьер-министр сел в машину и уехал.

"Зачем он сюда приехал? Общество не желает видеть этого предателя", - сказал в эфире телеканала один из участников акции, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Видео с места акции размещено сегодня в YouTube-канале агентства "Новости-Армения". На кадрах видно, как толпа людей перегородила проезжую часть перед кортежем машин, а сотрудники полиции пытаются оттеснить толпу. Люди в толпе кричат и свистят, некоторые из них аплодируют кортежу. Также на видео показано, как несколько собравшихся толкают друг друга, а полицейские разнимают их.

Пашинян накануне выехал с неожиданным визитом в Сюникскую область, посетив несколько сел, а поздно вечером 20 апреля также побывал в Капане, пишет сегодня "Новости-Армения",

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Семь человек задержаны после акции протеста в Ереване", "Число участников акции оппозиции в Ереване сократилось из-за непогоды", "Участники протестов назвали Манукяна оптимальной заменой Пашиняну".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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