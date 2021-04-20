20 апреля 2021, 04:41

Задержан координатор волгоградского штаба Навального

Сотрудники полиции задержали сегодня ночью двух членов волгоградского штаба Алексея Навального Евгения Кочегина и Марию Худоярову. Силовики составили на Кочегина административный протокол о недопустимости организации и участия в несакционированном мероприятии, а Худоярову отпустили после опроса.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 19 апреля на юге России продолжали работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Координатор Волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин задержан и доставлен в полицию, где на него составляют протокол, сообщила сегодня, 20 апреля корреспонденту "Кавказского узла" активистка штаба Мария Худоярова.

"Нас задержали на выходе из дома в час ночи (01.00 мск). Из машины, припаркованной у дома, вышло два оперуполномоченных и попросили наши документы. Мы спросили, задержаны ли мы, нам не ответили ничего внятного. Опера звонили по телефону, отчитывались, что взяли нас. Подъехала машина ППС. Двое сотрудников полиции стали упрашивать нас поехать в отдел, мы попросили позвонить адвокату. Нам сказали, что из отдела позвоним. У нас старенькие телефоны, какие-то проблемы были с сетью, мы не могли никому дозвониться или написать. Нас доставили в ОП4, попросили подождать. Звонок адвокату так и не дали осуществить. Приехал помощник прокурора [...], выдал Евгению предостережение о недопустимости организации и участия в несанкционированном публичном мероприятии. Затем сотрудники полиции нас разделили. На Евгения начали составлять протокол об административном правонарушении. Меня опросили как свидетеля", - рассказала Худоярова, добавив, что отказалась давать показания против себя, сославшись на 51-ю статью Конституции России, после чего ее отпустили.

У меня спрашивали что-то про изъятые листовки, но я сразу "взяла" 51 статью, поэтому так и не поняла, что ему вменяют", - сообщила она, добавив, что "в предостережении прокурора (в отношении Кочегина - прим. "Кавказского узла") не только о недопустимости организации митинга было, а еще и абзац о недопустимости осуществления экстремистской деятельности".

Худоярова сообщила, что ей пока неизвестно, есть ли у Кочегина адвокат. Комментариями представителей силовых структур относительно задержания координатора волгоградского штаба Навального "Кавказский узел" пока не располагает.

Алексей Навальный с 31 марта проводит голодовку. 19 апреля сопредседатель общественного комитета "Голос Беслана" Элла Кесаева и еще четыре активиста движения начали голодовку в знак солидарности с оппозиционером.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Ростовское "Яблоко" призвало детского омбудсмена помочь освобождению Середкиной", "Волгоградский активист обжаловал штраф после акции в поддержку Навального", "Кругляков счел штраф наказанием за борьбу против преследования активистов".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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