Чиновница из Северной Осетии обвинена в мошенничестве на 14 миллионов

19 апреля 2021, 12:47

Направлено в суд дело сотрудника Управления соцзащиты Кировского района Северной Осетии. Чиновница обвинена в присвоении бюджетных средств, предназначавшихся для выплат льготникам, сообщила сегодня республиканская прокуратура.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении специалиста- эксперта отдела реализации льгот Управления социальной защиты населения Кировского района республики, сообщила сегодня прокуратура Северной Осетии.

По версии следствия, с марта 2017 по июнь 2020 года, чиновница присвоила более 14 миллионов рублей, предназначенные для выплат льготникам. На своих знакомых она оформила четыре банковские карты, а в республиканское Министерство труда представила ложные сведения о начисленных выплатах жителю республики, который не имел права на получение льгот. По данным следствия, сотрудница управления соцзащиты сняла деньги с банковских карт и присвоила. Уголовное дело направлено в суд, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В отношении чиновницы расследовались пять уголовных дел, они соединены в одно производство, сообщило 29 марта управление СКР по Северной Осетии на своем сайте.

Часть 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) предусматривает до четырех лет лишения свободы, часть 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество с выплатами) - до 10 лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", и.о. главы Россельхознадзора по Северной Осетии обвинена в покушении на взятку, в злоупотреблении служебными полномочиями, растрате имущества, подозреваемая помещена под домашний арест, сообщил региональный Следком.