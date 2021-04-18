Волгоградские активисты провели пикеты в поддержку Навального

18 апреля 2021, 17:57

Оказания срочной медицинской помощи Алексею Навальному потребовали участники одиночных пикетов в Волгограде. Часть прохожих поддержала требования пикетчиков, другие реагировали на упоминание Навального со злобой или отнеслись равнодушно, рассказали активисты.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля участники одиночных пикетов в центре Волгограда потребовали освободить оппозиционера Алексея Навального и других политических заключенных. Они также осудили политику России по отношению к Украине.

Елена Шеина, Наталья Дорожнова, Владимир Васиковский и Галина Тихенко провели сегодня одиночные пикеты на аллее Героев. У них были плакаты: "Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Конституция РФ, статья 41", "Свободу и лечение Навальному!", "Как в стране, победившей фашизм, Росгвардия может бить людей?", а также плакат с требованием "прекратить убивать невиновных".

Требование прекратить "убивать невиновных" касается положения политзаключенных в тюрьмах, а также военных действий России в других государствах, рассказала Елена Шеина. "Состояние Навального критическое, к нему не допускают врачей – это уже ни в какие рамки не лезет", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Большинство прохожих равнодушно относятся к требованиям пикетчиков, отметили участники акции. "Равнодушное молчание еще больше убивает. Некоторые демонстративно отворачиваются, как будто ниже их достоинства посмотреть, что написано на плакате. Их же ничего не касается, они же вне политики! Им хорошо живется. Другие кричат: "Кто вам разрешил?", "Чего вы тут стоите?", "Кто вам заплатил?" - отметила активистка. По ее словам, она вышла "выразить свою позицию и негодование по поводу происходящего".

Наталья Дорожнова, которая держала плакат "Свободу Навальному!", сказала, что "поражается жестокости народа" и безучастному отношению к Навальному.

Многие волгоградцы со злобой реагируют на упоминание Навального, рассказала Галина Тихенко. "Сегодня я опять вышла за свободу Навальному, у меня также плакат со статьей 41 Конституции – о том, что каждый имеет право на охрану здоровья, она гарантирует лечение каждого человека в России. А вот Навального уже доводят до смерти. Сейчас он находится в критическом состоянии, врача ему не вызывают", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако часть прохожих поддержала требования пикетчиков. "Спасибо вам, что вы тут стоите. Но написать надо "Свободу политзаключенным", поскольку туда входит и Навальный", - сказала пенсионерка, назвавшаяся Татьяной. Она высказалась в защиту политзаключенных. "Достойную оппозицию уничтожают. Таких, как Навальный, самых умных, – прессуют. Умными людьми трудно управлять" - заявила женщина.

Несколько молодых людей, проходя мимо, подняли большой палец вверх в знак поддержки. Один молодой человек сфотографировал плакаты Галины Тихенко, которые стояли на асфальте.

Уважение тем, кто вышел на акцию, выразил студент, представившийся Аркадием. "Я снимаю шляпу", - сказал он. "Вообще по поводу Навального сейчас опасно пикетировать, его организации собираются признать экстремистскими, уже поэтому", - заявил Аркадий корреспонденту "Кавказского узла".

Отказ в медицинской помощи Навальному - постыдный инцидент, сочла женщина средних лет, представившаяся Ириной. "Стыдно перед всем миром, к сожалению, в нашей стране большинству все равно. Вчера читала, что медпомощи Навальному потребовали какие-то иностранные писатели и другие знаменитости", - рассказала она.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального".