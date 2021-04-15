Военно-Грузинская дорога. Фото: Alexxx1979 https://ru.wikivoyage.org/

15 апреля 2021, 14:04

Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин и автобусов

Запрет на проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" продолжает действовать для грузового транспорта, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля проезд через "Верхний Ларс" был закрыт для всех машин. Сегодня на Военно-Грузинской дороге скопились около 370 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в опубликованной на "Кавказском узле" справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Проезд на участке Владикавказ - Ларс Военно-Грузинской дороги открыт для легковых машин и автобусов сегодня с 10.50 мск после расчистки дорожного полотна. Для грузового транспорта дорога остается закрытой, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Согласно данным с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 14.00 мск 15 апреля, на въезде в Россию из Грузии дорога свободна, на самом КПП видно пять легковых автомобилей. На выезде из России в Грузию наблюдается очередь из фур. Изображения с веб-камер контрольно-пропускного пункта на сайте "Край земли" обновляются каждые пять минут.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха составляет -1 градус, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Вечером похолодает до -7 градусов, скорость ветра снизится до 1 метра в секунду. 16 апреля температура поднимется до 0 градусов, ветер усилится до 2 м/с, осадков также не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды", "Четвертая лавина за сутки сошла на трассу в Дагестане".

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