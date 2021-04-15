Около 370 фур образовали очередь на "Верхнем Ларсе"

15 апреля 2021, 10:40

На Военно-Грузинской дороге скопились около 370 грузовиков, водители которых ожидают разрешения на выезд из Северной Осетии, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 апреля североосетинские спасатели информировали об очереди из 420 грузовиков на КПП "Верхний Ларс". Вечером 13 апреля проезд по дороге был закрыт в связи с ухудшением погоды.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в опубликованной на "Кавказском узле" справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

На Военно-Грузинской дороге с российской стороны образовалась очередь из около 370 большегрузов, сообщило сегодня ИА "Арменпресс" со ссылкой на Управление МЧС по Северной Осетии.

Спасатели также уточнили, что Военно-Грузинская дорога продолжает оставаться закрытой. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, <…> запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Управления МЧС по Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда переменная облачность, температура воздуха составит -1 градус, скорость ветра - 2 метра в секунду. В ночь на 16 апреля ожидается ясная погода, похолодает до -7 градусов, скорость ветра снизится до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.