КПП "Верхний Ларс". Фото пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии. https://15.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4434337

14 апреля 2021, 02:08

Проезд через "Верхний Ларс" закрыт для всех машин

Движение по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России запрещено для всех автомобилей из-за ухудшения погоды, сообщило главное управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел",  утром 13 апреля выезда из России на КПП "Верхний Ларс" ожидали водители 420 большегрузов. При этом ограничений на проезд по Военно-Грузинской дороге не было.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, собраны в опубликованной на "Кавказском узле" справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская автодорога с 21.00 мск 13 апреля закрыта для всех автомобилей, сообщили спасатели. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии ... запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", – сообщило на своем сайте главное управление МЧС по Северной Осетии.

Согласно данным с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 1.50 мск 13 апреля, на въезде в Россию из Грузии дорога свободна. На выезде из России в Грузию  наблюдается очередь из фур и легковых машин, конца которой не видно из-за поворота дороги. На самом КПП также стоит одна легковая машина. Изображения с веб-камер контрольно-пропускного пункта на сайте "Край земли" обновляются каждые пять минут.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 14 апреля в грузинском селе Степанцминда прогнозируется снегопад, температура воздуха составит - 2 градуса, ветра не ожидается. В ночь на 15 апреля снегопад продолжится, похолодает до -3 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды", "Четвертая лавина за сутки сошла на трассу в Дагестане".

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