Сразу шесть депутатов парламента покинули "Грузинскую мечту"

15 апреля 2021, 05:20

Шесть депутатов парламента Грузии назвали себя членами команды бывшего премьер-министра Георгия Гахарии и покинули правящую "Грузинскую мечту", которая теперь имеет 84 места в высшем законодательном органе. Ушедшие депутаты заявили о намерении создать новую партию.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Грузии Георгий Гахария 18 февраля заявил об отставке в связи с неисполнением решения суда о задержании лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Соратники Гахарии назвали решение об уходе неожиданным. Новым премьер-министром стал Ираклий Гарибашвили, который занимал этот пост шесть лет назад.

14 апреля сразу шесть депутатов парламента Грузии покинули "Грузинскую мечту". О решении уйти из партии заявил на брифинге мажоритарный депутат от Гори и Каспи Георгий Ходжеванишвили, сообщает "Грузия-онлайн".

Вместе с Ходжеванишвили партию покинули Бека Лилуашвили, Анна Бучукури, Александр Моцерелия, Михаил Даушвили и Шалва Кереселидзе. Депутат отметил, что все бывшие представители "Грузинской мечты" являются членами команды Георгия Гахарии и планируют создать собственную партию. Пока же они продолжат работать в парламенте как независимые депутаты.

"Мы были членами "Грузинской мечты", и поэтому разделяем успехи и неудачи, которые произошли за этот период. Мы чувствуем ответственность за ошибки, и именно с этим чувством ответственности мы делаем этот шаг", - приводят слова депутата "Новости-Грузия".

Решение покинуть правящую партию назвал "неправильным" спикер парламента Арчил Талаквадзе. "Жаль, что наши коллеги выбрали личные отношения вместо государственных интересов и целей, которые мы вместе пообещали обществу и за которые взяли на себя ответственность во время выборов", - цитирует Талаквадзе "Спутник-Грузия".

После ухода депутатов у "Грузинской мечты" в парламенте остается 84 места. У оппозиции, которая представлена в парламенте партиями "Европейские социалисты" и "Граждане" - четыре и два места соответственно.

Решение депутатов покинуть правящую партию прокомментировал блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Георгий Гахария, имхо, как один из лидеров "Грузинской мечты" был, бесспорно, одним из самых рейтинговых политиков Грузии. И у него до сих пор высокий рейтинг. Если он вдруг начнёт делать против своей бывшей партии некорректные заявления, думаю, рейтинг быстро пойдет вниз", - написал он в публикации "Грузинскую мечту" покинули шесть депутатов, сторонников экс-премьера Георгия Гахарии" 14 апреля.

"Посмотрим на развитие ситуации. Считаю ли я, что Георгий Гахария в состоянии бросить вызов нынешней грузинской оппозиции уже в ближайшем будущем? Да. "Грузинской мечте"? Нет. На данном этапе", - резюмирует он.

Осенью 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых "Грузинская мечта" получила 90 мандатов из 150. Оппозиция заявила, что результаты сфальсифицированы, и отказалась участвовать в работе парламента. В стране начались акции протеста с требованием провести повторные выборы. В январе парламент Грузии попросил Венецианскую комиссию оценить пакет законопроектов о прекращении финансирования партий за бойкот заседаний. "Кавказский узел" собрал новости о выборах в Грузии на странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта"?".