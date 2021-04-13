Суд встал на сторону мусульман в споре о строительстве мечети в Батуми

13 апреля 2021, 22:49

Апелляционный суд Грузии одобрил строительство мечети в Батуми, признав дискриминацией верующих отказ мэрии в разрешении на ее возведение.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября 2019 года Батумский горсуд по иску мусульманской общины обязал мэрию пересмотреть отказ в строительстве мечети. Участок, где планировалось строительство, действительно находится в густонаселенном районе, как утверждала мэрия, но это не помешало построить там семь христианских храмов, указал судья. Позицию городских чиновников суд счел дискриминационной по отношению к мусульманам. Отказ разрешить строительство мечети в Батуми связан с плотной застройкой намеченного участка, указала в феврале мэрия в апелляционной жалобе. 2 апреля в суде представитель мэрии сообщил, что в Батуми достаточно мест, где мусульмане могут совершать молитвы. Городские власти причислили к культовым сооружениям те строения, где просто оборудованы молельные комнаты, указала в суде адвокат.

В мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельная. При этом глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе пообещал, что вопрос строительства мечети будет решен "в ближайшем будущем".

Коллегия Апелляционного суда Грузии согласилась с решением Батумского горсуда о том, что отказ в строительстве мечети в Батуми носит дискриминационный характер, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тамта Микелазе.

Она пояснила, что решение Апелляционного суда должно было быть оглашено на заседании 6 апреля, однако оно было перенесено на 13 апреля по техническим причинам.

"Мы и и фонд строительства мечети в Батуми довольны принятым решением. В нем прямо указывается, что отказ в строительстве мечети был незаконным и дискриминационным по своей сути", - сказала Микеладзе.

Микеладзе отметила, что окончательно вопрос о строительстве мечети не решен. "Апелляционный суд рассмотрел решение, принятое на первом этапе рассмотрения, где идет речь о разрешении на строительство мечети. Но предстает еще и второй этап, на котором будут утверждать сам проект", - пояснила она.

Кроме того, мэрия может обратиться в кассационный суд Грузии на решение апелляционного суда. "У мэрии есть возможность растянуть процесс принятия решения на годы... У нас есть возможность обратиться в Европейский Суд по правам человека, который может потребовать ускорения процедуры в рамках положения о недопустимости дискриминации по религиозному признаку", сказала Микеладзе.

Вопрос строительства новой мечети в Батуми обсуждается с 2016 года. Дважды, в 2013 и 2016 годах, мусульманская община обращалась к властям Батуми с просьбой выделить землю под строительство, пока не приобрела участок самостоятельно.

Теперь умма Батуми рассчитывает, что в скором времени сможет приступить к строительству мечети, сказал корреспонденту "Кавказского узла" имам новой мечети в городе Тамаз Мгеладзе. "Мы сегодня молимся во временном помещении барачного типа. При этом большинство мусульман вынуждены молиться по пятницам за стенами мечети - на сырой земле. Я надеюсь, что скоро люди смогут в более комфортных условия совершить омовение и вознести молитву", - отметил он.

Комментариями мэрии относительно решения Апелляционного суда в Грузии "Кавказский узел" пока не располагает.