Муфтият и мэрия Батуми поспорили о молельных комнатах для мусульман

03 апреля 2021, 01:08

В Батуми достаточно мест, где мусульмане могут совершать молитвы, сообщил представитель мэрии в суде, обосновав свой отказ в строительстве новой мечети. Городские власти причислили к культовым сооружениям те строения, где просто оборудованы молельные комнаты, указала в суде адвокат. Порядка 3000 верующих вынуждены молиться на улице из-за нехватки мест в мечетях, заявил муфтият Аджарии.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября 2019 года Батумский горсуд по иску мусульманской общины обязал мэрию пересмотреть отказ в строительстве мечети. Участок, где планировалось строительство, действительно находится в густонаселенном районе, как утверждала мэрия, но это не помешало построить там семь христианских храмов, указал судья. Позицию городских чиновников суд счел дискриминационной по отношению к мусульманам. Отказ разрешить строительство мечети в Батуми связан не с дискриминацией мусульман, а с плотной застройкой намеченного участка, указала в феврале 2020 года мэрия в апелляционной жалобе на постановление суда.

В мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельная. При этом глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе пообещал, что вопрос строительства мечети будет решен "в ближайшем будущем".

Союз мусульман Грузии 2 апреля в Апелляционном суде в Кутаиси настаивал, чтобы он, как минимум, оставил в силе решение Батумского городского суда о повторном рассмотрении мэрией вопроса о строительстве мечети, а как максимум - принудил мэрию разрешить строительство новой мечети, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Центра мониторинга и образования Тамта Микеладзе.

Мэрия города потребовала, чтобы решение Батумского горсуда было отменено. "Мэрия Батуми никогда не проявляла религиозную дискриминацию, все ее решения основаны на законе", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник юридического отдела мэрии Батуми.

Он пояснил, что Батуми намазы проводятся в трех учреждениях. "Мы никому не запрещаем ничего. Если люди хотят молиться, пусть молятся", - рассказал сотрудник мэрии.

Адвокат категорически не согласна с доводами чиновников. "Мэрия назвала адреса старой исторической мечети и двух пансионатов, которые не являются культовыми сооружениями. Мы зафиксировали свое возражение в суде о том, что мэрия выдает за культовые сооружения те строения, которые на самом деле являются гостиницами, где оборудованы молельные комнаты", - сказала Микеладзе.

Она рассказала, что следующее заседание Апелляционного суда в Кутаиси назначено на 6 апреля, предполагается, что на нем будет вынесено окончательное решение.

Мусульмане ожидают начала строительства новой мечети

Руководитель Союза мусульман Грузии Тариел Накаидзе рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на месте, где планируется строительство мечети, на пятничную молитву собираются примерно 2000-3000 человек. "Это очень много людей, и они, конечно, ждут, когда будет начато строительство новой мечети", - сказал он.

Во время пандемии и карантина мусульмане Грузии не посещали мечети, рассказал Накаидзе. "С ноября (2020 года) по март мы не посещали общественные мероприятия. Но после снятия карантина мы (в мечети села Хуло и в помещении новой мечети), продолжаем соблюдать меры безопасности, установленные правительством: измеряем температуру перед входом, соблюдаем социальную дистанцию, носим маски даже в помещении. Во время ритуального омовения дезинфицируем руки", - сказал он.

Имам новой мечети Тамаз Мгеладзе рассказал, что на месте предполагаемого строительства расположена постройка барачного типа, в которой помещается порядка 500 человек. "Остальные прихожане по пятницам совершают намаз на улице, рядом со строением", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он выразил надежду, что новая мечеть позволит мусульманам молиться в более комфортных условиях.

"Батумская мечеть рассчитана на 2000 молельных мест - мужских и женских. Правительство Аджарии начало масштабную реконструкцию мечети, которая была приостановлена на время пандемии. После этой реконструкции мечеть сможет вместить 3000 человек, а у нас на пятничный джума-намаз собирается 5000 человек. То есть после ремонта за стенами мечети остается две тысячи человек", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель муфтията Аджарии Михеил Микеладзе.

Количество мусульман в Батуми постоянно растет, отметил он. "Сейчас трудно сказать, сколько мусульман в Батуми, это будет ясно позднее, когда люди смогут собираться в мечети", - сказал Микеладзе.

В город прибывают новые мусульмане, указал он. "Из горной Аджарии постоянно прибывают люди - население в селе растет, новое поколение вынуждено спускаться в город, и здесь новые горожане ищут место для намаза. Так что новая мечеть мусульманам в Батуми просто необходима", - пояснил Микеладзе.

Он рассказал, что меры безопасности в связи с пандемией соблюдаются во всех мечетях Грузии. "В батумскую мечеть начали пускать людей, но многие верующие именно в целях недопущения распространения коронавируса приходят не на каждый пятничный джума-намаз. Кроме того, чтобы не было тесного контакта между людьми, они проводят намаз не в полном объеме- например, принято совершать 20 ракаатов, но люди ограничиваются обязательным намазом в четыре ракаата и потом расходятся", - рассказал Михел Микеладзе.